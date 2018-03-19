中華職棒／不滿意去年成績　王威晨：想追上那些大神們

中信兄弟開路先鋒王威晨，去年球季不僅打擊表現穩定，而且在守備上工具人的特性，也讓他成為球隊調度上的一枚活棋。而在經過冬盟的洗禮後，他在今年賽季能否再度「進化」，令人期待。

王威晨上賽季在球隊多名主力離隊的情況下，經常要內外野到處跑，在這樣的情況下他的打擊也依舊能維持一定的水準，相當不容易。而在隨後的冬季聯盟，他也打出3成97的打擊率，還拿下中職聯隊MVP殊榮，讓外界看到他攻守俱佳的身手。

今年兄弟到美國進行移地訓練，王威晨表示自己熱愛和外國人對戰，因為能從中看到很多和亞洲選手不同的地方。「歐美系列的投手節奏很快，球速也的確更快一些。」而這些東西都能讓自己成長。