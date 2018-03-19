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中華職棒／不滿意去年成績　王威晨：想追上那些大神們

記者黃建霖／台北報導2018/03/19 18:01
▲中信兄弟王威晨。（圖／黃建霖攝）
▲中信兄弟王威晨。（圖／黃建霖攝）

中信兄弟開路先鋒王威晨，去年球季不僅打擊表現穩定，而且在守備上工具人的特性，也讓他成為球隊調度上的一枚活棋。而在經過冬盟的洗禮後，他在今年賽季能否再度「進化」，令人期待。

王威晨上賽季在球隊多名主力離隊的情況下，經常要內外野到處跑，在這樣的情況下他的打擊也依舊能維持一定的水準，相當不容易。而在隨後的冬季聯盟，他也打出3成97的打擊率，還拿下中職聯隊MVP殊榮，讓外界看到他攻守俱佳的身手。

今年兄弟到美國進行移地訓練，王威晨表示自己熱愛和外國人對戰，因為能從中看到很多和亞洲選手不同的地方。「歐美系列的投手節奏很快，球速也的確更快一些。」而這些東西都能讓自己成長。

另外，他也認為外國的棒球重點在一個「快」字，不論是守備、打擊還是投球，真的速度都很快，這是因為美式球風追求簡單化的原因，而自己也相當佩服他們的選手能把一些細節做到極致化，這是自己可以效法的部分。

而雖然去年的表現已經相當不錯，但王威晨還是不滿意，他受訪時指出，因為自己的個性就是追求完美，加上現在聯盟只有4支球隊，你要是沒有進步的決心，那可能很快就會被淘汰了。

而至於要達到什麼樣的成績才會稍微肯定自己？王威晨笑說等到他能打出和彭政閔、周思齊等「大神」一樣的水準，那他才會稍微覺得滿意。

關鍵字王威晨中信兄弟中華職棒
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