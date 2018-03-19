債券市場還強勁 但警示指標已在投資級企業債出現

雖然就在兩週前，CVS (CVS-US) 龐大的 400 億美元債券，卻出現了預料之外的 1000 億美元搶購，但對任何人來說，給予答案都是愚蠢的：畢竟分析師和專家每當宣布企業債券不再被認購後，又被搶購的投資人打臉。然而，根據最近的債券銷售情況看來，投資人似乎胃口已被填飽。

《ZeroHedge》認為，回答這個問題還需要回答另一個更大的問題：債券市場何時失效，或者換句話說，報酬率再也無法吸引投資人的時辰是何時？

過去 10 年中幾乎所有種類的投資者正無情的拋售股票，分析師需回答的問題便是：股票回購何時停止，進而結束只漲不跌的股市？

最大的美國併購案金額 / 圖：zerohedge

《彭博》報導指出，企業債的飽和點即將到來。相對於出售的新債券而言，新債券的買入訂單要少得多。

數據顯示，這導致債券銷售公司支付更多利息，而一旦開始交易，債券的價格會下降超過 50%。這也意味著「專賣債券」這樣的業務只有一半的時間會獲利，而「專賣價」的下跌也意識著債券市場的強韌度有所下滑。

投資人對債券的胃口開始減少 / 圖：彭博

投資級債務市場正失去動力，並可能在經歷多年的狂熱漲勢後接近臨界點，而關稅政策及聯準會利率的上升，將對於企業利潤有負面影響。

投資者的克制對企業來說是壞事，根據彭博數據顯示，公司債券的平均殖利率約為自 2012 年 1 月以來的最高水平。即使 CVS Health 發布的 400 億美元債券銷量佳，新投資級企業債的銷量也是自 2014 年以來的最低。

為了證明信貸處於一個敏感的交叉點，彭博顯示了金寶湯公司 Campbell Soup (CPB-US)。的例子，該公司本週出售 53 億美元的債券，用於資助其計劃收購 Synder's 公司。

通常情況下，與國債相比，銀行家開始以較高的殖利率向投資者出售這筆債券，而隨著需求的增加，殖利率會減少。 然而這次金寶湯可沒如此幸運，債券在出售後相對於美國國債的需求量走低。金寶湯的殖利率也未正真下滑，表示需求不夠。

然後是超額認購問題，或者說是缺乏這個問題的問題：在信貸繁榮時期，公司獲得的訂單數量是出售的債券數量的 3 到 4 倍，但在上週初，訂單僅僅只達 2 倍的量。結果，貸款人（企業）支付的殖利率比上週的現有證券新交易平均高 0.11 個百分點，遠高於全年 0.013 個百分點的平均水平。

投資級殖利率上升 / 圖：彭博

然而，現在提出債券銷量不佳僅僅在於發行人身上 - 上週三麥當勞 McDonald's (MCD-US) 出售的 15 億美元債券獲得了 4 倍的超額認購，然後在所有 3 個批次上都減少了殖利率。

現今批評企業債的需求量低還過早，但市場的警示已慢慢浮出。在聯準會週三（21 日）可能升息的情況下，投資人應多加注意。