企業領袖調查 民粹匯率法規台灣CEO最關注

（中央社記者邱柏勝台北19日電）資誠（PwC）今天發布企業領袖調查報告，指出44%台灣CEO樂觀看待未來一年經濟前景，但民粹主義、匯率不穩定，以及法規過度監管，是台灣企業領袖最關切的前三大外在威脅。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告」，調查指出，有44%台灣企業領袖認為全球未來一年的經濟將會改善，較去年的40%上揚。

不過，若與全球企業領袖中有高達57%企業領袖對未來一年經濟前景表示樂觀相比，台灣企業領袖對未來經濟展望仍顯較為保守。

但值得注意的是，相較全球有66%企業領袖認為需要在GDP等財務指標外，以更多元指標來衡量一地的繁榮（如幸福指數），台灣有高達83%的企業領袖認為應以多元指標衡量繁榮度，顯見台灣企業領袖對於生活品質、人身安全健康或企業社會責任等廣泛的社會期待，有更深的理解並期許能做出改變。