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中央社

貿聯今年營收獲利再挑戰新高

中央社2018/03/19 18:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）貿聯-KY去年EPS繳出10.68元歷史新高成績，法人預估今年擴充基座、電動車以及工業用的半導體設備線束成長可期，可望帶動營收及獲利再挑戰新高。

貿聯今年在三大產品主軸同步成長帶動下，整體營收成長動能預估在20%至30%左右，獲利則隨著產品組合優化，有機會逐步走高，帶動獲利表現優於營收。

貿聯-KY2017年營收新台幣155.99億元，年增69%，稅後純益11.62億元，每股稅後純益10.68元，均創歷年新高，董事會通過配發7元現金股息。

貿聯去年5月完成對德商LEONI集團旗下電器線束事業部的投資購併案，成為去年大幅成長主要動能，不過來自本業成長也有20%，今年來自LEONI的營收貢獻會是完整的一整年，對今年整體營運成長持續正面效益。

貿聯表示，今年包括擴充基座（Docking）、電動車繳束及半導體設備線束都將見到顯著成長，其中擴充基座是最大的成長動能，去年下半年需求出現倍增，積極擴線後，預計今年第2季有新產能投入，將進一步提高製造效能，有機會彌補部份原物料成本上揚的壓力。

貿聯為特斯拉電動車線束主力供應商，第一季受到特斯拉Model 3 生產進度持續卡關，又遇到人事地震、零件瑕疵需回廠維修等雜音，連帶影響台廠供應鏈首季業績表現。

不過，近期供應鏈已傳出，3月特斯拉的拉貨力道轉強，至於第2季能否達到設定的每週生產5000台的目標則尚需進一步觀察。供應鏈認為，看來至少已逐步擺脫谷底區。貿聯也看好電動車線束出貨從第2季開始將逐步加溫。

半導體設備線束也是貿聯今年新的成長動能，貿聯表示，半導體設備線束，來自大陸市場的需求強勁，去年新增半導體設備客戶，主要供應晶圓片前段製程設備線束，由於去年基期低，預估今年會有倍數成長空間。

獲利部份，貿聯表示，包括被動元件、記憶體等原料成本持續上漲是不利因素，不過，隨著電動車線束、擴充基座及半導體設備線束等產品比重拉高，將有利帶動整體毛利率水準逐步往上攀升。（編輯：林沂鋒）1070319

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