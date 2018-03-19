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中國伺服器Q2需求湧現 Server DRAM價格

鉅亨網2018/03/19 18:11
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根據 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新報價顯示，第 1 季伺服器用記憶體 (Server DRAM) 報價漲幅約 4%，進入第 2 季後，隨著中國伺服器標案與代工需求增溫，預估伺服器記憶體價格將持續上揚；南亞科 (2408-TW) 今年力拚重返伺服器市場，預估年底伺服器產品營收比重可達 10%。

DRAMeXchange 指出，第 1 季伺服器用記憶體 (Server DRAM) 一線大廠積極轉進至 32GB RDIMM 的模組規格，Server DRAM 原廠為以優惠的價格確保銷量，報價上僅維持約 4% 漲幅。

DRAMeXchange 資深分析師劉家豪指出，今年全球伺服器出貨量將維持個位數的成長幅度，第 2 季中國區成長幅度最為亮眼，約達 2 成；如果從伺服器用記憶體供給端來看，各大晶圓廠為加速新平台的導入及高容量模組轉進，在合約價格上也給予較多優惠，漲幅將較去年收斂。

劉家豪分析供應鏈狀況指出，近幾年雲端計算與雲端儲存受到青睞，伺服器產業一方面受惠於智慧型終端裝置的普及，另一方面則有來自於企業端伺服器雲端化影響，進而帶動網路服務需求熱絡，並成為伺服器市場成長動能關鍵。

另外，因應全球伺服器用記憶體與數據中心需求的提升，三大 DRAM 原廠將在下半年提高先進製程的產出占比，帶動高容量模組在成本上的優勢與搭載需求。

目前韓系 DRAM 廠計畫第 3 季將開始產出高容量 16Gb mono die 顆粒，期盼有效率的提升 64GB 容量以上模組的滲透率，加上下半年伺服器記憶體主流製程陸續轉移至 17 與 18 奈米節點，在高容量晶片產出比重逐漸提高，及成本結構的改善下，將會加速高容量模組的轉換速度。

伺服器記憶體價格持續上揚，南亞科也積極搶攻伺服器市場商機，總經理李培瑛指出，今年第 1 季供給微幅不足需求，價格小幅上漲，第 2 季可望延續第 1 季小漲或是平穩情況，上半年供給需求穩定；下半年需求持續強勁。

他說，下半年包括雲端及資料中心的需求，還有手機增加智慧化功能，將增加裝載量，加上季節旺季，還有運動賽事，可望刺激包括電視、機頂盒及相關網通產品的需求成長；另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求，也將可持續推升 DRAM 動能。

李培瑛強調，目前正全力準備重返伺服器市場，在伺服器相關需求強勁帶動下，目標今年底伺服器產品營收比重可達 10%，今年在本業的獲利將比去年還要好。

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關鍵字南亞科伺服器dramheadline
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