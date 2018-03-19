6企業響應改用燃氣鍋爐 林佳龍表揚

林佳龍今天頒獎表揚6家企業，感謝率先響應市府政策，他表示，不僅有助改善空污，長期來看還可降低企業營運成本，共創雙贏局面，他也期盼更多民眾及企業一起響應，共同為提升空氣品質努力。

林佳龍指出，市府十分重視中小型工廠燃油鍋爐造成的空污問題，除訂定「台中市鍋爐空污排放標準」管制蒸汽量2公噸/小時以上的181座鍋爐，也率先全國於104年編列預算補助企業進行鍋爐改善，今年經濟發展局的補助預算更加碼到3000萬元，目標在今年底讓全市的181座重油鍋爐全數完成改善，預估每年可削減62.6公噸的PM2.5及硫氧化物526公噸。

環保局提醒，既存鍋爐的改善期限將在今年底屆滿，呼籲企業儘快申請補助加速改善；而既存鍋爐管制標準將於108年1月1日施行，屆時將加強稽查取締，一旦經檢測超過排放標準，將依空氣污染防制法予以裁罰，罰鍰由10萬元起跳，最高可裁處100萬元。（編輯：李錫璋）1070319