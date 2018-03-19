影／修杰楷曝《媽媽3》由咘咘配音　全靠賈靜雯妙計

修杰楷、安那今（19）日出席「2018世界地球日路跑 減塑運動」路跑記者會，為4月1日的「2018世界地球日路跑 減塑運動」舉行起跑儀式。修杰楷透露，外出吃飯也都自備餐具，從不讓咘咘、Bo妞使用衛生筷等東西，就是要讓他們從小就要養成習慣。談及賈靜雯帶著女兒錄製《媽媽是超人3》，修杰楷也證實是咘咘親自配音，表示是媽媽唸一句、咘咘學一句，才完成高難度配音。

日前Bo妞剛滿周歲，在抓周時抓了「麥克風」，修杰楷笑說，他其實對小朋友抓周這件事沒有太在意，還轉頭問安那小時候抓周是抓什麼？沒想到安那表示：「好像也是麥克風！」媒體則笑說，應該要讓Bo妞跟張惠妹學唱歌，讓修杰楷直呼，希望阿妹來家裡玩就好，學唱歌真的太誇張！修杰楷也透露，因為咘咘開始上學，覺得父女倆的相處時間變短，可謂不折不扣的女兒控。