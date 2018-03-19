深澳燃煤電廠爭議　游文龍：反對以燃煤方式發電

環保署環評委員會14日以9：8通過通過「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，引發各界的一陣撻伐；瑞芳蕃仔澳天福宮主委游文龍今（19）日接受《NOWnews》記者電訪時表示，他們不反對興建電廠，但反對以燃煤的方式發電。

游文龍指出，他們是「沒鬼沒怪（台語）」、很理性的居民，不反對國家興建電廠的政策，但反對以燃煤的方式發電，犧牲百姓的健康、危急海洋的生態；此外，相關單位沒在當地舉行公聽會或說明會，就匆促決定要興建燃煤的發電廠，台灣是民主的國家，希望以理性溝通的方式，把傷害降至最低，不是用壓迫的方式。