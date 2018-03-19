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深澳燃煤電廠爭議　游文龍：反對以燃煤方式發電

記者陳志仁／新北報導2018/03/19 18:38
▲瑞芳蕃仔澳天福宮主委游文龍（左一）表示，他們不反對興建電廠，但反對以燃煤的方式發電。（圖／周錫瑋辦公室提供）
▲瑞芳蕃仔澳天福宮主委游文龍（左一）表示，他們不反對興建電廠，但反對以燃煤的方式發電。（圖／周錫瑋辦公室提供）

環保署環評委員會14日以9：8通過通過「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，引發各界的一陣撻伐；瑞芳蕃仔澳天福宮主委游文龍今（19）日接受《NOWnews》記者電訪時表示，他們不反對興建電廠，但反對以燃煤的方式發電。

游文龍指出，他們是「沒鬼沒怪（台語）」、很理性的居民，不反對國家興建電廠的政策，但反對以燃煤的方式發電，犧牲百姓的健康、危急海洋的生態；此外，相關單位沒在當地舉行公聽會或說明會，就匆促決定要興建燃煤的發電廠，台灣是民主的國家，希望以理性溝通的方式，把傷害降至最低，不是用壓迫的方式。

游文龍也質疑，政府為何跟全世界的潮流背道而馳，因為全世界都禁止燃煤的方式發電；不解「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，為何是用10年前的舊資料搪塞，畢竟科技日新月異，應該找學者、專家或技術人員重新研究新的技術，以避免因發電而危害民眾的健康。

游文龍說，前宜蘭縣長游錫堃、陳定南當年反對台塑的六輕到宜蘭設廠，才讓宜蘭成為好山、好水的好地方，不僅可以發展觀光的產業，更捍衛民眾的健康；因此，國家的領導人應該顧國民健康，如果他有機會遇到總統蔡英文的話，一定會向總統來請願，希望為下一代的健康，不要蓋燃煤的發電廠。

關鍵字深澳發電廠蕃仔澳天福宮游文龍
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