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在我心中牠們就是最完美　澳洲攝影師推《完美的不完美

寵毛網2018/03/19 18:05
在我心中牠們就是最完美　澳洲攝影師推《完美的不完美》殘犬攝影集（圖／寵毛網）
在我心中牠們就是最完美　澳洲攝影師推《完美的不完美》殘犬攝影集（圖／寵毛網）

生活中因車禍或虐待事件而受傷導致殘疾的動物總是屢見不顯，但不論是失去了雙腿、或喪失靈魂之窗，這些動物依舊會露出燦爛的笑容。澳洲動物攝影師Alex Cearns立志要拍遍每隻動物，她希望藉由殘疾動物獨特美麗的身影，去體現堅強活著的精神，今（19）日正式推出《Perfect Imperfection – Dog portraits of resilience and love》（暫譯：完美的不完美）攝影集，裡頭收錄了許多積極又可愛的殘疾犬相片，不論是天生殘疾或後天造成，都不能減低牠們對生命的熱愛，光是看著牠們天真又可愛的笑容，整顆心都暖洋洋的。

《Perfect Imperfection - Dog portraits of resilience and love》（暫譯：完美的不完美）攝影集，收錄許多可愛的殘疾犬相片。

《Perfect Imperfection – Dog portraits of resilience and love》（暫譯：完美的不完美）攝影集，收錄許多可愛的殘疾犬相片。（圖／翻攝自Houndstooth Studio by Alex Cearns）

攝影師Alex Cearns提到拍攝殘疾犬的契機來自於「大多數患有病痛的動物不會糾結於牠們自身的苦痛，牠們沒有怨言就適應自己殘缺的身體，並且堅定地生存下去！」動物克服逆境的堅韌讓她驚嘆生命的偉大，也堅定拍攝的決心，她更提到從牠們身上學習「永不放棄」的精神。

可愛的Dotty因為黑色素瘤而摘除了左眼，雖然左眼失明對她來說可能會造成無法及時反應所有事物，但事實上她還是照常到處亂跑、狩獵老鼠、進行假日的探險，實際上生活對牠來說一樣充滿新鮮感。

可愛的Dotty因為黑色素瘤而摘除了左眼，雖然左眼失明對牠來說可能會造成無法及時反應所有事物，但事實上牠還是照常到處亂跑、狩獵老鼠、進行假日的探險，實際上生活對牠來說一樣充滿新鮮感。（圖／翻攝自Houndstooth Studio by Alex Cearns）

Pip因為得了疥癬症而全身毛髮掉光，Cearns更為他和其他二十隻狗狗拍了相關相片，相片意外走紅，大家都十分關心Pip後來的狀況，當然牠現在過的可好了！也擁有幸福的家唷！

Pip因為得了疥癬症而全身毛髮掉光，Cearns更為牠和其它二十隻狗狗拍了相關相片，相片意外走紅，大家都十分關心Pip後來的狀況，當然牠現在過的可好了！也擁有幸福的家唷！（圖／翻攝自Houndstooth Studio by Alex Cearns）

Raul因為椎間盤斷裂，所以造成癱瘓，愛牠的主人不僅帶牠去水療，針灸和脊椎指壓療法及裝上輪已讓牠好行動。在復健一年後，他的雙腿確實會移動，有時還能在家中走上幾步，雖然有人質疑這樣行動不便的牠是否活著很辛苦，但實際上牠努力活著帶給人們才是更強大的力量。

Raul因為椎間盤斷裂，所以造成癱瘓，愛牠的主人不僅帶牠去水療，針灸和脊椎指壓療法及裝上輪椅讓牠好行動。在復健一年後，牠的雙腿確實會移動，有時還能在家中走上幾步，雖然有人質疑這樣行動不便的牠是否活著很辛苦，但實際上牠努力活著帶給人們才是更強大的力量。（圖／翻攝自Houndstooth Studio by Alex Cearns）

在Cearns眼中的美麗身影，也帶給小編極大的震撼，在這些不完美的表象下，透露更多充滿熱情又堅毅的靈魂，縱使是失去雙眼的狗狗，也洋溢著對生命的熱愛。攝影集的銷售收益都將捐贈給澳大利亞動物癌症基金會，以幫助他們尋找治療犬癌症的方法，這極有意義又值得珍藏的攝影集，大家還不上網手刀購入。

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