在我心中牠們就是最完美　澳洲攝影師推《完美的不完美

生活中因車禍或虐待事件而受傷導致殘疾的動物總是屢見不顯，但不論是失去了雙腿、或喪失靈魂之窗，這些動物依舊會露出燦爛的笑容。澳洲動物攝影師Alex Cearns立志要拍遍每隻動物，她希望藉由殘疾動物獨特美麗的身影，去體現堅強活著的精神，今（19）日正式推出《Perfect Imperfection – Dog portraits of resilience and love》（暫譯：完美的不完美）攝影集，裡頭收錄了許多積極又可愛的殘疾犬相片，不論是天生殘疾或後天造成，都不能減低牠們對生命的熱愛，光是看著牠們天真又可愛的笑容，整顆心都暖洋洋的。

攝影師Alex Cearns提到拍攝殘疾犬的契機來自於「大多數患有病痛的動物不會糾結於牠們自身的苦痛，牠們沒有怨言就適應自己殘缺的身體，並且堅定地生存下去！」動物克服逆境的堅韌讓她驚嘆生命的偉大，也堅定拍攝的決心，她更提到從牠們身上學習「永不放棄」的精神。

在Cearns眼中的美麗身影，也帶給小編極大的震撼，在這些不完美的表象下，透露更多充滿熱情又堅毅的靈魂，縱使是失去雙眼的狗狗，也洋溢著對生命的熱愛。攝影集的銷售收益都將捐贈給澳大利亞動物癌症基金會，以幫助他們尋找治療犬癌症的方法，這極有意義又值得珍藏的攝影集，大家還不上網手刀購入。