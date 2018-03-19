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LINE想做純網銀？金管會初期擬開放2家、資本額百億

記者顏真真／台北報導2018/03/19 18:46
▲金管會主委顧立雄（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.19）
▲金管會主委顧立雄（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.19）

社群通訊軟體 LINE 有意在台申設純網路銀行，金管會主委顧立雄19日透露，純網銀相關方案已積極研議中，預計4月定案，初步將比照傳統銀行申請資本額100億元，而且考量國內已經有38家銀行，只會先開放2張純網銀執照。

顧立雄19日赴立法院財委會進行專案報告，由於LINE有意來台做純網銀，他在會中及會後也被問到是否開放純網銀業務？顧立雄認為，純網銀與一般銀行仍有些不同之處，LINE 要做純網銀會面臨兩個問題，首先是產金分離的特殊性，還有就是能否遵循銀行業應該有的遊戲規則。

顧立雄說，由於對純網銀有興趣業者多為非金融產業，現在法規對金融業產金分離有一定限制，以 LINE 來說屬電商或社群軟體，其股東本來就有產業，這部分金管會必須因應它的特殊性，而 LINE 若想開辦網銀業務，也必須尊重所有銀行業有的遊戲規則，這部分金管會不能妥協。

因此，顧立雄認為，與國內銀行或金融業者合資是較可行的一種方式，比自己來弄較不易水土不服，而且純網銀還要符合金融監理要求，包括個資、洗錢防制等，不能直接運用目前社群會員資料，必須有紙本等方式跟客戶確認。

至於開放純網銀業務是否涉及銀行法修法？顧立雄說，目前內部還在討論，現行銀行法是否有足夠授權空間，可以不修法即開放純網銀業務，也還在確認中，如果要修法，就會考量是否併入這次銀行法修法範圍。

關鍵字純網銀金管會顧立雄line銀行法個資銀行
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