LINE想做純網銀？金管會初期擬開放2家、資本額百億

社群通訊軟體 LINE 有意在台申設純網路銀行，金管會主委顧立雄19日透露，純網銀相關方案已積極研議中，預計4月定案，初步將比照傳統銀行申請資本額100億元，而且考量國內已經有38家銀行，只會先開放2張純網銀執照。

顧立雄19日赴立法院財委會進行專案報告，由於LINE有意來台做純網銀，他在會中及會後也被問到是否開放純網銀業務？顧立雄認為，純網銀與一般銀行仍有些不同之處，LINE 要做純網銀會面臨兩個問題，首先是產金分離的特殊性，還有就是能否遵循銀行業應該有的遊戲規則。

顧立雄說，由於對純網銀有興趣業者多為非金融產業，現在法規對金融業產金分離有一定限制，以 LINE 來說屬電商或社群軟體，其股東本來就有產業，這部分金管會必須因應它的特殊性，而 LINE 若想開辦網銀業務，也必須尊重所有銀行業有的遊戲規則，這部分金管會不能妥協。