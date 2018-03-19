李明哲遭陸逮捕滿週年 救援大隊籲政府協助營救

記者會上，李明哲救援大隊高喊「言論自由、李明哲無罪」口號，並以一條長型紅布條，中間困住一個被黑布矇住雙眼，雙手被鐵鍊銬住的人，象徵李明哲被中國限制自由、無法與外界溝通。

李明哲救援大隊下午在總統府前召開記者會，除呼籲政府應與國際社會合作，對中國施壓，也公布致蔡總統函，期待蔡總統適時對李明哲的處境表達足夠的關切，政府也應正視中國威脅利誘，維護民眾基本權利。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，李明哲事件凸顯政府遇到中國事務，對保障民眾人權與維護台灣做為民主國家等方面，完全無法提供人民有效救濟管道。

邱伊翎說，政府一開始不斷強調要低調救援，不要觸怒中國，當國際社會聲音出來後，才看到政府有積極表態。很遺憾1年過去，看不到政府提出有效解決方案，確保李明哲探視權、通信權，以及未來如有類似個案，政府會有什麼因應做法。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，16日已向聯合國禁止任意逮捕及強迫失蹤工作小組提出緊急救援，希望他們確認李明哲是否已被移至中國湖南省赤山監獄服刑，並希望他們正視家屬探視權未獲確保的問題。

永社副秘書長洪崇晏表示，中國的領導階層不斷透過各種手段擴張政治、經濟等各領域權力，是一個很明顯惡劣的威權政府，甚至將手伸進其他國家、侵害他國人民權利，台灣作為其中的受害者，必須盡一切努力抵抗。

洪崇晏說，中國政府抓了一個李明哲，還有千千萬萬個李明哲；民主自由與人權已經是台灣人呼吸的空氣與喝的水，中國政府對台灣所有的威脅利誘，只要代價是自由民主與人權，最終只會招來更多、更大的抵抗。

台北市文山社區大學校長鄭秀娟表示，中國忽視李明哲的探視權與通信權，救援大隊會持續寫明信片給李明哲，希望中國展現國家風範，讓家屬探視李明哲。

記者會結束後，李明哲救援大隊遊行到蔡瑞月舞蹈社，沿途高喊「抗議黑幫中國政權、立即釋放李明哲」、「言論自由、李明哲無罪」等口號，並發送明信片，希望民眾寫信到赤山監獄，表達對李明哲的關注。

2017年3月李明哲進入中國大陸後失蹤，中國大陸官方稍後指出，李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動已接受有關部門調查。2017年11月28日，湖南省岳陽市中級人民法院宣判，李明哲遭判處有期徒刑5年，褫奪政治權利2年，李明哲當場表示不會上訴。目前，李明哲仍關押在中國大陸。（編輯：李信寬）1070319