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空手道／擊敗歐錦賽冠軍　台灣「小清新」文姿云奪首金

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/19 18:26
▲文姿云(右)（圖／文姿云提供）
▲文姿云(右)（圖／文姿云提供）

世界排名第3、我國「空手道小清新」文姿云一掃前2站低潮，昨(18)日晚間在荷蘭世界公開賽，以3比1擊敗去年歐錦賽金牌選手土耳其的亞坎（Tuba Yakan），拿下個人2018年首面金牌。

文姿云透露，「這次比賽來到荷蘭之後，其實我一直有時差的困擾睡不好、腳踝的傷也一直不舒服，還好比賽是在下午，讓我能夠在早上調整，有調整到比較好的狀態。」


▲文姿云奪金開心歡呼。（圖／文姿云提供）

文姿云在去年一度登上55公斤量級世界第1，不過今年首2站，1月底的法國公開賽預賽意外出局，和2月中的杜拜公開賽收下銅牌，但都未達自己目標。

「法國賽是開春第一場比賽，打得太急了。杜拜賽之後，教練知道我不擅長面對速度型選手，所以有針對這方面有加強，也在這次比賽中用上了。」文姿云表示，經過前2站調整後，慢慢找回比賽的感覺，這次荷蘭賽才能順利奪金。


▲文姿云（圖／文姿云提供）
對於重返第一，文姿云說，「教練一直有叮嚀我不要去想積分（目前世界第三），只要專注於場上，把該做的都做到就好，但有時候難免會去在意，不過很快地就把這些先拋到腦後，專注於對手。」

最後文姿云也特別感謝長庚醫療團隊，「防護員姐姐默默在旁幫助我，治療放鬆等等，讓我可以健康的上場。」

關鍵字空手道文姿云金牌小清新世界第一
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