地方萬花筒》影／健身PK大賽　打火兄弟技高一籌

有感於彰化縣消防局致力提升消防同仁救災能力，基於回饋鄉里與提倡社會公益的精神，秀傳醫療體系-彰濱秀傳醫院，19日捐贈九部多功能訓練機給鄰近九個消防分隊，每部訓練機價值近3萬元，捐贈儀式中鹿港消防分隊與彰濱秀傳醫院各派出同仁以健身器材進行PK，雙方人馬手腳並用、賣力活動，最後由消防弟兄略勝一籌。

彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥表示，秀傳醫護同仁與消防局配合執行院外EMT訓練，讓急重症救護處理更完善，捐贈消防分隊健身器材希望讓弟兄強健身體，救人之餘也要促進自己的健康，才能應付救災工作體力所需。



▲彰濱秀傳醫院捐贈九部多功能訓練機給鄰近九個消防分隊，捐贈健身器材給消防分隊，讓消防兄弟有更好的體能，做好防災救護工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

捐贈儀式最後在彰濱秀傳醫院舉行健身PK大賽，由鹿港消防分隊與彰濱秀傳醫院各派出一位同仁使用健身器材進行示範PK，彰濱秀傳醫院派出的是公關課黃彥陞，兩人當場進行PK大賽，平日也有進行重訓，但大約是一星期一次，兩方人馬都手腳並用、非常賣力地在活動身體，黃彥陞特別穿上「肌肉裝」，仍不敵天天都有體能訓練的許淳皓。



▲彰濱秀傳醫院捐贈九部多功能訓練機給鄰近九個消防分隊，捐贈健身器材給消防分隊，讓消防兄弟有更好的體能，做好防災救護工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

許淳皓說，消防員都是在緊急狀況出動，平日需要維持最佳的體能，就要透過天天訓練，跑步或是使用健身器材來重訓，目前鹿港分隊只有一部多功能健身器材，秀傳醫療體系捐贈一部後，隊上就有兩部器材可以使用，更加方便。



▲彰濱秀傳醫院捐贈九部多功能訓練機給鄰近九個消防分隊，捐贈健身器材給消防分隊，讓消防兄弟有更好的體能，做好防災救護工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

彰化縣消防局李永福局長表示，消防工作除了用心以外，也是要用力，有精壯的體力、強健的體能，才能讓消防救災工作更加事半功倍，在此非常感謝秀傳能夠捐贈多功能健身器材。