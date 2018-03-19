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中央社

泰國推動經濟改革 官員稱台重要夥伴

中央社2018/03/19 18:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷19日專電）泰國總理府官員今天在記者會上表示，台灣和日本、香港等一樣都是泰國發展過程中的重要夥伴，台灣企業對泰國經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。

泰國總理府辦公室部長柯薩（Kobsak）今天在曼谷舉行的全球招商大會記者會上說，泰國政府正全力推動經濟改革計劃，包括東部經濟走廊（EEC）和泰國4.0兩大項目，希望各國企業能看到泰國在東南亞國家協會（ASEAN）經濟共同體等區域經濟發展的前景。

柯薩提到台灣，表示泰國從台灣學習到許多很好的產業發展技術，台灣企業對泰國的經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。

柯薩說，現階段推出的泰國國家發展計劃，是引導泰國未來20年建設發展的藍圖，過去泰國沒有類似的規劃，錯失不少良機，現今在區域經濟展望樂觀情勢下，邀請台灣企業進駐與投資東部經濟走廊或泰國4.0，共享成果，泰國投資審議委員會（BOI）已有優惠投資政策及措施，希望更多企業參與。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源今天受邀參加招商大會，他表示，台灣「五加二創新產業」計畫與泰國4.0有很多相互鏈結的產業，台商在泰國有良好的基礎及實力，推動創新與升級是台泰兩國現階段共同努力的目標，將全力促成台泰產業合作交流的實質效益，提升在國際間的競爭力。（編輯：郭中翰）1070319

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