泰國推動經濟改革 官員稱台重要夥伴

（中央社記者劉得倉曼谷19日專電）泰國總理府官員今天在記者會上表示，台灣和日本、香港等一樣都是泰國發展過程中的重要夥伴，台灣企業對泰國經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。

泰國總理府辦公室部長柯薩（Kobsak）今天在曼谷舉行的全球招商大會記者會上說，泰國政府正全力推動經濟改革計劃，包括東部經濟走廊（EEC）和泰國4.0兩大項目，希望各國企業能看到泰國在東南亞國家協會（ASEAN）經濟共同體等區域經濟發展的前景。

柯薩提到台灣，表示泰國從台灣學習到許多很好的產業發展技術，台灣企業對泰國的經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。