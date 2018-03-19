澎湖海巡忙碌一天 戒護後送與拖吊一起來

（中央社澎湖縣19日電）砂石船「長宏輪」歷經1天1夜，船公司下午調來拖船將船拖進龍門港，結束海上近30個小時漂流；海巡艇在戒護之餘，午後抽空分赴馳赴望安與花嶼海域，執行後送病患就醫與海釣船拖吊。

重達1297噸的「長宏輪」砂石船，18日早上自大陸泉州滿載砂石返回澎湖龍門港時，在距離港外5海里處，主機故障失去動力。船公司緊急出動「天富8號」拖船前往拖救，卻也因引擎故障折返，由海巡隊在海上持續戒護。

船公司下午協請「龍美10號」拖船，配合滿潮以拖帶方式，由巡防艇在後方戒護，下午3時順利將「長宏輪」拖進龍門港卸貨與檢修，黃姓船長等11位船員，人船平安。