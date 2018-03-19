影／全國首座「氣象教育園區」　落腳彰化高鐵特定區

為均衡城鄉發展、協助地方振興經濟，交通部中央氣象局擇定在廣達上百公頃的「彰化高鐵特定區」，闢建全國首座「氣象教育園區」，19日舉行田中氣象站動土典禮，中央氣象局局長葉天降、彰化縣長魏明谷、田中鎮長謝文賢等人共同進行開工動土儀式，建站工期250天，預計於今年底辦公廳舍及區內廣場竣工，氣象人員進駐後將提供彰化縣民嶄新的氣象服務。

葉天降指出，田中氣象站是氣象局於彰化縣設立有氣象專業人員駐守的氣象站，不僅強化在地氣象防災資訊等服務及科普教育推廣，「彰化氣象站」除預測彰化、雲林平原地帶氣象分析，提供個產業界耕作、投資的參考，還將建構具有教育功能的氣象、地震動態虛擬實境劇場，後續亦將增設展示館以推廣氣象科普知識，為全國首座強化教育功能的氣象站。

彰化縣長魏明谷表示，為加強蒐集彰化縣氣候資料，提高氣象服務及立即性通報作業及帶動高鐵特定區發展，彰化縣政府爭取中央氣象局於高鐵特定區內廣兼停用地設置氣象站，並爭取氣象局於設站時增加教育功能，讓縣民更了解氣象及地震防災等資訊。

社頭鄉長劉錦昌表示，中央氣象局選定田中高鐵站來建造彰化縣第一個氣象站，讓鄉親對彰化氣象變化如颱風、地震等現象更深入了解，不僅提升對天然災害的知識，有效保障居民生命財產安全，平常也能帶年輕學子來這裡參觀，學習氣候與天氣變遷等教育，這將是個很棒的多功能氣象教育中心。



▲中央氣象局在彰化高鐵特定區，闢建全國首座「氣象教育園區」，彰化縣長魏明谷主持田中氣象站動土典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

田中鎮長謝文賢表示，氣象站是所有鎮民的期待，今天終於開工動土，感謝魏縣長、氣象局、立委、議員等各級民意代表的積極爭取。田中是一個好山、好水、好人情味的地方，田中每一年辦理馬拉松活動都人生人海，超過5、6萬人的參與。