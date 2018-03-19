台塑培育「雙星」　8年投入2億　獲200座冠軍

台塑企業創辦人王永在暨王詹樣公益信託長期致力推廣體育發展，自2011年起啟動「燃星計畫」與「未來之星」，贊助有潛力的選手們出國參賽與國外訓練營經費。8年來累計贊助選手超過200人次，投入高達2億元，獲得200多座國際賽冠軍。而今年2018年也預計贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫，總計31位優秀選手，支持選手的夢想發光。
台塑企業暨王詹樣公益信託「燃星計畫」與「未來之星」多年來創造出不少佳績，其中有6名選手於2017年台北世大運期間，勇奪6金1銀。台塑除了提供選手出國比賽與國外訓練營的贊助經費，2016年起更透過長庚醫療體系，提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診，給予最即時的建議與後勤支援。
而今（19）日「台塑燃星計畫暨未來之星聯合記者會」會上，公益信託王文堯諮詢委員表示，多年來集團落實王永在「取之於社會、用之於社會」的理念，積極回饋社會，不僅推動許多社會公益專案，也長期支持推動台灣體育運動。2018年兩項贊助計畫，預計提供給撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫，總計31位優秀選手協助，支持選手的夢想發光。
燃星計畫贊助部分，今年撞球項目總共有14位選手接受贊助，桌球4位、網球8位，羽球項目則為2017台北世大運與隊友一同奪下中華羽球混團賽史上首面金牌的許仁豪。未來之星贊助網球及高爾夫項目，其中網球為曾俊欣與梁恩碩，高爾夫則為程思嘉及李旻。