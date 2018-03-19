高鐵苗栗站住宅地 降價1成標售

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府標售高鐵苗栗站特定區區段徵收14筆住宅區土地流標多次，經縣內區段徵收委員會參考周邊土地交易市價，決議降價，標售底價將較去年調降約1成，4月9日開標。

苗栗縣政府地政處今天發布消息指出，苗栗高鐵站區區段徵收完成後，30餘筆住宅區土地陸續辦理標售作業，「住二」用地已標售完畢，目前僅剩「住一」用地共14筆，苗栗縣區段徵收委員會決議降價以利活化土地資產，經調降底價後，總標售底價約新台幣7.1億餘元，每坪標售底價約落在新台幣11至12萬元。

高鐵苗栗站於民國104年底通車，但周邊土地並未如預期交易熱絡、地價翻漲，縣府過去多次標售土地乏人問津。地政處地權科長劉欽賜指出，今年1月公告標售資訊時，因降價幅度誘因，吸引不少人上門詢問，不過可能受到農曆年前資金調度問題，2月12日開標當日，仍無人投標，希望4月9日今年第2次開標，能夠順利標出。