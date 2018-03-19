後智慧機時代 OPPO拚四方向突圍

OPPO發布新聞稿指出，中國大陸智慧型手機市場已經進入「後智慧型手機時代」，而其3大特徵分別為「T型格局已定」、「以用戶核心需求為基礎的技術創新趨緩，導致消費者換機動力不足」、「競爭全球化成為必然」。

OPPO今天於北京舉辦主題為「漸變，見變」的發布會，正式發表全螢幕新品R15及R15夢鏡版，OPPO副總裁吳強更在活動上分享對目前手機產業的洞察及OPPO2018年的發展方向。

根據IDC資料，OPPO於2017年的銷售量較2016年提升12%，鞏固全球第4的市場地位。OPPO副總裁吳強表示，後智慧型手機時代下，OPPO最大的對手是自己，2018年，OPPO將堅持「打造讓消費者驚喜的產品」之初心，並尋求科技創新、品牌升級、市場布局和產品觀4個方向的突破。

OPPO產品經理王偉認為，未來幾年手機體驗的發展是基於5G、AI、AR等關鍵技術的突破和應用，OPPO將會是首批推出5G產品的手機品牌，也將以AI技術為基礎不斷提升手機使用體驗；同時，將與戰略合作夥伴商湯科技聯合推出OPPO AR開發者平台，致力推動AR在手機終端的應用和普及。

OPPO表示，將進一步提升科技創新實力，將「研究」與「開發」並列，在產品開發的同時加強對前端技術的探索。為此，OPPO即將成立研究院，加速關鍵技術的布局。2018年OPPO也將繼續推動品牌升級，力求成為屬於全球年輕人的科技品牌；同時，OPPO也將懷著空杯心態，深耕每一個已進入及即將進入的市場，不僅是打造具有全球競爭力的產品，更針對每個市場的當地語系提供優化體驗。

R15系列有星空紫、夢鏡紅、雪盈白及熱力紅4款配色，首發搭載SONY IMX519感測器、首創3-HDR即時分級曝光技術、升級AI智慧美顏功能、6GB+128GB大記憶體組合，售價人民幣2999元起。目前還未公布台灣上市時程相關訊息。（編輯：黃國倫）1070319