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寬宏藝術擬配息3.5元 現金殖利率近6%

鉅亨網2018/03/19 18:40
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寬宏藝術 (6596-TW) 今 (19) 日董事會通過擬配發每股現金股利 3.5 元，若以今日收盤價計算，現金殖利率為 5.95%，寬宏董事會並通過以資本公積轉增資配股，擬每千股配發 100 股，發行股數為 230 萬股。

寬宏藝術擬每股配發現金股利 3.5 元，其中 3.45 元來自盈餘分配、另外 0.05 元來自法定盈餘或資本公積發放的現金股利，以今日收盤價 58.8 元計算，現金殖利率為 5.95%，

此外，寬宏藝術董事會也通過以資本公積轉增資配股，擬發行 230 萬股，原股東每千股配發 100 股，總發行金額為 2300 萬元。

寬宏藝術於今年 1 月初掛牌上櫃，該公司除代理主辦國內外各種演唱會、音樂劇、舞台劇、展覽外，也有自己的製作團隊、經紀公司與藝人，並擁有售票通路進行銷售，目前已發展至具備獨立開發展演內容的能力，去年營收逾 8 成來自展演的勞務收入，其餘為設備租賃的工程收入及展演周邊商品銷售。

寬宏表示，近年大力拓展藝人經紀版圖，並積極創造自有 IP，目前已吸引多位製作人、歌手與演員加盟。展望今年，寬宏將有約 35 至 40 個演出節目數量，並將攜手國內知名製作人，提升自有 IP 競爭力。
 

寬宏藝術日 K 線圖

 

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