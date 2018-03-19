動力-KY去年EPS4.26元 較2016年腰斬

（中央社記者韓婷婷台北19日電）電競顯示卡散熱風扇廠動力-KY公佈2017年合併營收新台幣12.91億元，年增10.06%，創歷史新高，稅後淨利8600萬元，年減41.31%，EPS為4.26元，低於2016年的8.86元。

動力-KY表示，去年受惠於虛擬貨幣挖礦潮及多人線上遊戲如「絕地求生」等爆紅，整體中高階電競顯示卡散熱風扇的需求大幅提升，營收衝上歷史新高。

不過受到美元匯率貶值、上游零組件缺貨及漲價、中國大陸人力成本提高，及中國環保相關法令趨嚴等影響， 致整體出貨經濟規模應產生效益遭到部分稀釋，毛利率較2016年下滑4.97個百分點，稅後淨利8600萬元，年減41.31%，每股稅後盈餘4.26元，低於2016年同期的8.86元，主要因為公司上市股本膨脹稀釋每股盈餘。