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中央社

慈母跪求學好 叛逆少女變超商老闆

中央社2018/03/19 18:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄19日電）中山工商校友謝采樺國中時是名叛逆少女，受母親跪求學好感動，浪子回頭，上大學後為家計休學加盟開超商，闖出一片天，她今天返母校分享創業成功經驗，鼓勵學弟妹逐夢踏實。

中山工商今天舉辦106學年度美容科就業導向課程專班廠商說明會，謝采樺受邀回母校與學弟妹分享一圓開店夢的創業成功經驗。

謝采樺表示，從母校美容科畢業，考上屏科大時尚設計與管理系，大一時因姐姐車禍離世，全家陷入愁雲慘霧，經與母親商量暫時休學，因姐姐生前一直希望開超商，加上自己也喜愛超商美食，因緣際會下，說服母親籌資新台幣60萬元加盟金，105年底在高市岡山區和平公園附近開了全家超商加盟店。

謝采樺指出，當時創業維艱，她剛開店連報表都不會看，後來經一番努力才一點一滴做起來，開店前兩個月她就拿躺椅在店裡過夜，並請來國中同學工讀，經營穩定成長後，一年後再輔導好友開另一家超商。

她表示，她的人生並非一路順遂，國中時更是叛逆的不得了，翹課、打架鬧事、上課睡覺樣樣來，是學校輔導室常客，令母親痛徹心扉。

她說，當時母親絕望之餘一度在她面前下跪，懇求她學好，並一度想把她送少年隊「管訓」，直到後來她參加家政職群國中技藝班，才找到自己的興趣，為不讓母親失望，努力向學後來考上中山工商。

謝采樺頗有領袖特質，中山工商三年都當班長，畢業時她打定主意，沒有「衣錦」絕不返校，如今事業有成，她不僅光榮回娘家，並與學弟妹分享創業成功的喜悅與榮耀。（編輯：張銘坤）1070319

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