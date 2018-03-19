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北港警拘提毒蟲槓上開花　逮獲持毒雙胞胎弟弟

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/19 18:58
▲犯嫌胞弟見警方上門卻驚慌失措，經查原來他也非法持有、施用毒品。（圖／北港警分局提供）
▲犯嫌胞弟見警方上門卻驚慌失措，經查原來他也非法持有、施用毒品。（圖／北港警分局提供）

北港警持拘票前往水林鄉吳姓雙胞胎兄弟家欲拘提雙胞胎兄，卻槓上開花逮獲持毒雙胞胎弟。北港警方指出，水林鄉一名吳姓男子因涉毒品案屢傳不到，遭檢方發拘票逮人，19日依法上門拘提，與他面貌相似的雙胞胎弟弟應門，見警卻驚慌失措，意外發現他涉嫌非法持有、施用毒品，當場起出一級毒品海洛因3.38公克、二級毒品安非他命27.13公克及吸食器等證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

水林這一對現年30歲的吳姓雙胞胎兄弟多次因案遭逮，大哥於日前涉入一起毒品案，開庭卻屢傳未到，被地檢署發拘票通知。北港警方於19日上午持拘票直搗吳男位於蘇秦村的家中，雖然兄弟倆面貌相似，但仍有差詎，在員警說明來意後，弟弟同意員警搜索，卻當場在他的房間查扣到海洛因、安非他命及毒品吸食器。


▲警方上門拘提毒犯，意外查獲毒犯胞弟持有、施用毒品，當場就逮。（圖／北港警分局提供）

分局長廖志明表示，北港警方為全方位打擊毒品犯罪，貫徹並落實執行區域聯防策略，持續針對各所轄社區、空屋、產業道路及偏郊等易涉毒品處所加強各項偵查及預防，政府在反毒工作上的努力及具體作為，絕對要讓民眾有感。


▲警方於嫌犯胞弟房間起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及吸食器等證物。（圖／北港警分局提供）

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關鍵字北港海洛因毒品
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