北港警拘提毒蟲槓上開花　逮獲持毒雙胞胎弟弟

北港警持拘票前往水林鄉吳姓雙胞胎兄弟家欲拘提雙胞胎兄，卻槓上開花逮獲持毒雙胞胎弟。北港警方指出，水林鄉一名吳姓男子因涉毒品案屢傳不到，遭檢方發拘票逮人，19日依法上門拘提，與他面貌相似的雙胞胎弟弟應門，見警卻驚慌失措，意外發現他涉嫌非法持有、施用毒品，當場起出一級毒品海洛因3.38公克、二級毒品安非他命27.13公克及吸食器等證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

水林這一對現年30歲的吳姓雙胞胎兄弟多次因案遭逮，大哥於日前涉入一起毒品案，開庭卻屢傳未到，被地檢署發拘票通知。北港警方於19日上午持拘票直搗吳男位於蘇秦村的家中，雖然兄弟倆面貌相似，但仍有差詎，在員警說明來意後，弟弟同意員警搜索，卻當場在他的房間查扣到海洛因、安非他命及毒品吸食器。