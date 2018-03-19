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娛樂

女星耗7小時參加三鐵　忘拔計時晶片慘沒成績

記者徐郁雯／台北報導2018/03/19 18:55
▲Windy參加三鐵。（圖／民視提供，2018.03.19）
▲Windy參加三鐵。（圖／民視提供，2018.03.19）

《Go Go Taiwan》外景主持人Windy（段慧琳） 熱愛挑戰極限運動，昨（18）日她參加台東ironman三鐵賽，熱血完成113 公里賽事（游泳1.9公里＋單車90公里＋半馬21公里），耗時7小時。距離上一次參加三鐵，已是兩年半前，中間歷經懷孕、生產，時常上山下海的Windy更笑說：「可能愛運動的人都有點自虐吧。」

由於Windy二、三月工作滿檔，練習時間嚴重不足，加上比賽前兩天還帶著女兒在日本旅行，原本賽前她也擔心無法完賽，第一個游泳項目她花了六十幾分鐘，幾乎是吊車尾上岸，甚至還因為太過慌張，在脫掉游泳所穿著的防寒衣、準備轉換單車項目時，還忘了拔掉黏在防寒衣上的比賽計時晶片，導致後兩個比賽項目都沒有成績。樂觀的Windy則認為成績不是重點，她告訴自己：「享受賽事、把每一公里都紮紮實實完成，對得起自己就好！」


▲Windy參加三鐵。（圖／民視提供，2018.03.19）

完賽之後，Windy靈機一動：「我發現民視的『名產』就是女鐵人耶！包含怡君姊（侯怡君）、林柏妤和我，都參加過三鐵賽喔！」問及未來是否考慮挑戰「超級鐵人賽」226 公里？她笑說：「我現在腿很痠又快吐了，這個時間點我一定說不要，但明天睡起來可能就會熱血湧現，考慮參賽。」 

關鍵字windy段慧琳三鐵賽
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