女星耗7小時參加三鐵　忘拔計時晶片慘沒成績

《Go Go Taiwan》外景主持人Windy（段慧琳） 熱愛挑戰極限運動，昨（18）日她參加台東ironman三鐵賽，熱血完成113 公里賽事（游泳1.9公里＋單車90公里＋半馬21公里），耗時7小時。距離上一次參加三鐵，已是兩年半前，中間歷經懷孕、生產，時常上山下海的Windy更笑說：「可能愛運動的人都有點自虐吧。」

由於Windy二、三月工作滿檔，練習時間嚴重不足，加上比賽前兩天還帶著女兒在日本旅行，原本賽前她也擔心無法完賽，第一個游泳項目她花了六十幾分鐘，幾乎是吊車尾上岸，甚至還因為太過慌張，在脫掉游泳所穿著的防寒衣、準備轉換單車項目時，還忘了拔掉黏在防寒衣上的比賽計時晶片，導致後兩個比賽項目都沒有成績。樂觀的Windy則認為成績不是重點，她告訴自己：「享受賽事、把每一公里都紮紮實實完成，對得起自己就好！」