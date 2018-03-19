深澳拆舊電廠變環差審查 立委質疑

（中央社記者吳欣紜台北19日電）深澳燃煤電廠因在2010年曾動工過，所以環保署認定其可進行環差審查，時代力量立委黃國昌今天拿出台電執行進度紀錄，批評所謂動工僅是拆除舊電廠，「這就算電廠有動工嗎」？

深澳燃煤電廠環差案日前在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過環評，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請相關機關對此案專案報告並備質詢。

黃國昌針對深澳燃煤電廠一開始就以環差案申請提出質疑，黃國昌指出，環保署以台電在2010年曾經動工過為由，認定深澳電廠不需申請環境現況差異分析，僅需進行環境差異分析，但根據台電的執行進度紀錄，除了開工日期不一致、記載前後矛盾外，所謂的動工也只是將舊電廠拆除，「你們認為這個就是有動工嗎」，從實際觀點來看，深澳電廠根本沒有進行實際工程。