NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈彰濱工業區線西區廠協會捐贈百萬元花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

鎖定公教族群舉辦理財教育講座 張錫：基金很適合當退

鉅亨網2018/03/19 18:55
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

投信投顧公會結合集保結算所、證基會等單位於今 (19) 日宣布，今 (2018) 年推出退休理財專案系列活動，預計年底前將在全台舉辦至少 60 場講座，以提升國人退休投資理財意識，且鎖定因為年金改革衝擊較大的公教族群，投信投顧公會理事長張錫表示，各種理財工具中，基金是很適合納入長期投資規劃的金融商品。

據衛生福利部資料顯示，台灣在 2018 年老年人口數約占全體國民 14％，進入高齡化社會，至 2025 年老年人口數將達 20%，為超高齡社會，退休理財規劃，成為重要課題。

張錫表示，在各種理財工具中，基金很適合納入長期投資規劃的金融商品，很多人不敢碰基金商品，是因認為投資基金很困難，但他認為，若勇於了解學習，並嘗試投入，要有 6% 至 8% 的報酬並非難事。

而為了提升國人投資理財意識，並提早規劃退休準備、落實執行提撥資金預備退休準備金等目標，投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通等 4 個單位今年推出退休理財專案系列活動，將分為兩方面進行。

一是針對公教族群舉辦退休基金商品及理財教育巡迴講座，提升國人投資理財意識；二是針對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

集保結算所指出，今年巡迴講座對象鎖定為公教族群，優先倡導公教人員提早自主規劃預備退休金，期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道，掌握理財工具相關資訊。 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字退休理財基金headline
三大法人買超11.46億元...青雲股價持續劇烈波動難止 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan