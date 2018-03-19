地方萬花筒》影／全家老小公益路跑　發票五張即可報名

在台灣飛速迎向高齡社會之際，為喚起社會大眾重視、愛護家中長輩與社會角落需要關懷的獨居弱勢長輩，中華民國體育發展協會、彰美國際獅子會及熱心企業等，將於5月20日於鹿港體育場舉辦「第四屆『愛愛老寶貝 弘揚孝道』I Love Learn 公益路跑」，民眾只要4月30日前捐贈1至4月的發票五張即可報名參加，讓全家老小一起跑出健康也弘揚孝道捲動愛，活動報名人數上限是3千人。

19日在鹿港體育場拱門前舉辦「第四屆『愛愛老寶貝 弘揚孝道」I Love Learn 公益路跑活動宣傳會上，彰化縣社會處處長黃淑娟表示，全家一起運動是一件很棒的親子互動，更可以一起跑出健康，所以歡迎民眾一起捐發票來報名參加。



▲弘道老人福利基金會舉辦第四屆「愛愛老寶貝」弘揚孝道」公益路跑活動宣傳會，歡迎民眾報名參加，讓愛從家裡出發傳到社會角落。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

宣傳會現場除了鹿幼土風舞隊開場表演與昇華舞蹈團帶領起跑暖身操外，弘道老人福利基金會也邀請輔導的福興外埔社區發展協會前來分享運動的好處，並也邀請華山、弘道服務的長輩一起進行鳴槍起跑儀式，親自響應鼓勵民眾全家大小作夥來報名。



▲弘道老人福利基金會舉辦第四屆「愛愛老寶貝」弘揚孝道」公益路跑活動宣傳會，歡迎民眾報名參加，讓愛從家裡出發傳到社會角落。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

中華民國體育發展協會理事長鄭敬議表示，愛老人要從自己家裡開始，延緩老化要從運動開始，看著老人越來越多，家人互動越來越少，還有社會角落需要關懷的獨居老人也越來越多，所以從四年前開始舉辦「『愛愛老寶貝 弘揚孝道』I Love Learn 公益路跑」活動，希望家人帶著家中長輩、社區帶著一般與獨居長輩一起報名參加。



▲弘道老人福利基金會舉辦第四屆「愛愛老寶貝」弘揚孝道」公益路跑活動宣傳會，歡迎民眾報名參加，讓愛從家裡出發傳到社會角落。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

外埔社區總幹事黃德滿提及，一知道愛愛老寶貝公益路跑活動訊息，社區馬上持續號召家屬跟長輩參加，像去年社區的家人會帶長輩一起參加都覺得短短三公里算是輕鬆的距離，尤其是之前弘道老人福利基金會在社區辦理體適能健康促進班後，社區老人前後檢測年輕了六歲，所以短短三公里的路跑很適合全家老小一起來報名參加，一起跑健康！



▲弘道老人福利基金會舉辦第四屆「愛愛老寶貝」弘揚孝道」公益路跑活動宣傳會，歡迎民眾報名參加，讓愛從家裡出發傳到社會角落。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

弘道老人福利基金會林博樺主任表示，老少咸宜的活動不多，所以這個短短三公里的路跑活動真的很適合闔家老小一起參加，尤其可以捐發票做公益又達到家人一起互動之效，是很棒的愛的串聯，歡迎民眾報名參加，活動報名諮詢電話：二鹿京華會館 04-7768-101 弘道彰化服務處04-7331-585。



▲弘道老人福利基金會舉辦第四屆「愛愛老寶貝」弘揚孝道」公益路跑活動宣傳會，歡迎民眾報名參加，讓愛從家裡出發傳到社會角落。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）