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中央社

糖尿病患血糖非越低越好 小心神智不清

中央社2018/03/19 18:53
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北19日電）68歲王先生有糖尿病，近日下午都會無力、心悸，某天半夜大小便失禁，甚至神智不清胡言亂語，家人以為他「中邪」，某日起床昏倒送醫，才知道一連串毛病都是低血糖惹禍。

糖尿病位居台灣民眾十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡。根據衛生福利部國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，且每年以2萬5000名速度持續增加。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒今天在記者會表示，過去大家普遍注意高血糖問題，但低血糖對病友也造成生命隱憂。超過5成以上糖尿病患都發生過低血糖，不僅會產生自主神經異常症狀，如冒冷汗、發抖、心悸，更可能導致嗜睡、言語不清、甚至出現怪異行為。

糖尿病也增失智風險，許惠恒說，低血糖除可能造成怪異行為、昏迷外，若大腦皮質和海馬迴部位血糖波動過大，將導致神經元受損死亡，腦血管也會產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化，造成不可逆神經的傷害。

許惠恒表示，根據統計，曾發生嚴重低血糖的糖尿病患者，罹患血管性失智症的風險比一般糖尿病患者高出3倍。若發生於第一型兒童或青少年糖尿病患者，更可能影響智力、認知功能發展。

長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，糖尿病患發生低血糖主要與用藥行為有關，患者用藥刺激胰島素，若患者沒有搭配良好的控糖飲食、健康生活作息及運動，就可能導致胰島素劑量過多。患者若又沒有好好監測血糖，就可能突然發生低血糖狀況。

林嘉鴻表示，糖友原則上應三餐飯前、飯後、睡前及半夜都要監測血糖，但半夜監測確實有難度，可能照顧者就要多費心，或使用24小時監測血糖的儀器。現在也有比較長效的胰島素，藥效作用較平穩，也可幫助患者控糖。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070319

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