影／彰濱工業區線西區廠協會　捐贈百萬元強化治安

魏明谷說，而這100萬元對縣府有很大的幫助，縣府也希望將路口監視器建置在彰濱工業區線西區，不僅能讓警察透過路口監視器抓到小偷，也可以增強工業區治安的維護。魏明谷指出，路口監視器對辦案有很大的幫助，比如肇事逃逸、竊盜搶劫等都能加以追蹤犯罪的歹徒，縣府對於建置路口監視器不餘遺力，要在彰化縣建置共1萬支的路口監視器，布下天羅地網，讓治安無死角，也因此彰化縣社區治安排名全國第一。

魏明谷表示，彰濱工業區線西區幅員廣大，許多廠商在建廠時建材失竊，因為彰濱工業區線西區沒有路口監視器，所以縣府編列預算配合警察局建置路口監視器，感謝彰濱工業區線西彰濱產業園區廠協會及何理事長捐贈100萬元，減輕政府的財政負擔。



▲彰濱工業區線西區廠協會捐贈100萬元予縣政府，做為強化工業區治安聯繫用途。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

何鳳慈表示，工業區新設廠商進駐時，會將原物料，尤其是鋼鐵的部分，先放在空地上，隔天工作人員才有辦法進駐施工，但等工作人員到現場時，發現鋼鐵等材料已經不見，報案後也因無路口監視器可追查而不了了之，廠商向協會反映多次，再加上地處治安死角，她認為既然廠商有意在工業區開發建廠，希望能給予廠商最基本的保障。

而線西分駐所也很有心，將工業區交接處及失竊頻率高、需要安裝監視器的地方繪圖給廠協會參考，但因為工業區是新設立的，沒有電線桿，電線必須地下化，地下化的費用比安裝監視器的費用還要高，透過林庚壬及魏明谷的協助，總工程費3百多萬元已辦理招標中，預定今年7月完成，期待藉此能讓彰濱線西區治安變得更好。



▲彰濱工業區線西區廠協會捐贈100萬元予縣政府，做為強化工業區治安聯繫用途。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

魏明谷去年與彰濱線西區廠商座談交流時，線西彰濱產業園區廠協會反映園區廣大易成治安死角，希望在周邊路口增設監視系統，以保障廠區人車安全，遏止宵小偷竊等不法行為，廠協會為感謝魏明谷對廠區的重視與支持，特別捐贈100萬元供縣府做為持續強化治安之需。