浪琴表決戰法網明日之星選拔賽　曾之喬現身代言

「浪琴表 2018 決戰法網 明日之星選拔賽」台灣區選拔賽初賽於3月19日至20日一連兩天在新北樹林網球場舉行，現場將近 80 位來自全台各地的13歲以下網球男女小將展現優雅的運動家精神，全力爭取進入前八強的機會。浪琴表 2018 明日之星選拔賽活動大使曾之喬 (喬喬) 更親臨球場參與開賽記者會，也為小將們加油打氣，期許小朋友們能在臨場發揮自己最好的一面，在初賽中創下佳績。
今年浪琴表 2018 決戰法網 明日之星選拔賽已邁入第十屆，浪琴表為支持各地更多的網壇潛力小將，首次同時開放男女子組報名，並首次採取複賽制度。預賽限額32籤，總計吸引將近80名網壇年輕小將參賽，賽事還沒開打就已競爭激烈。12歲組全國排名前8選手幾乎全員到齊，還有不少10歲組小將越級挑戰。此次預賽進入前八強的網球好手，將能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，於 4 月 13 日至 4 月 15 日假樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。
第一次於台灣舉辦的浪琴表「前進法網 網球培訓營」，將由法籍專業教練團隊規劃實用的國際賽事知識及紅土打球常識，讓網球小將們能透過培訓營提升實力，並提前適應紅土的比賽技巧，培訓營期間食宿與訓練費用將全部由浪琴表贊助，期許為台灣網球小將們提供更宏觀的國際視野。
冠軍的男女小將將於 5 月底代表台灣參前進法國與世界各地網球好手切磋較勁，爭取最高榮譽，與全球其他19個國家及地區選拔網壇明日之星，各地冠軍將前往網球殿堂─法國羅蘭高地挑戰，最終冠軍將獲得每年2,000美元的網球贊助基金，直到年滿16歲為止。
形象清新陽光的活動大使曾之喬，今日出席浪琴表前進法網明日之星選拔賽開賽記者會，天生就擁有絕佳運動細胞的曾之喬現場也小試身手與參與比賽的網球小將們對打熱身，為緊張、刺激的競爭氣氛現場帶來許多的趣味和歡樂。