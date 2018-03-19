浪琴表決戰法網明日之星選拔賽　曾之喬現身代言

「浪琴表 2018 決戰法網 明日之星選拔賽」台灣區選拔賽初賽於3月19日至20日一連兩天在新北樹林網球場舉行，現場將近 80 位來自全台各地的13歲以下網球男女小將展現優雅的運動家精神，全力爭取進入前八強的機會。浪琴表 2018 明日之星選拔賽活動大使曾之喬 (喬喬) 更親臨球場參與開賽記者會，也為小將們加油打氣，期許小朋友們能在臨場發揮自己最好的一面，在初賽中創下佳績。

今年浪琴表 2018 決戰法網 明日之星選拔賽已邁入第十屆，浪琴表為支持各地更多的網壇潛力小將，首次同時開放男女子組報名，並首次採取複賽制度。預賽限額32籤，總計吸引將近80名網壇年輕小將參賽，賽事還沒開打就已競爭激烈。12歲組全國排名前8選手幾乎全員到齊，還有不少10歲組小將越級挑戰。此次預賽進入前八強的網球好手，將能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，於 4 月 13 日至 4 月 15 日假樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。