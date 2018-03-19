棒球／「五力」全開　黃忠義、張志強在棒球教室投打對決

MINI BASEBLL春季大會今於高雄巨蛋登場，一系列體驗活動讓小朋友們親身體驗棒球樂趣，其中最受矚目的非全台首座室內棒球場「迷你綠色怪物」莫屬，活動也請到中職退役球星「東哥」黃忠義、「班長」張志強擔任明星棒球教室講師，出席活動醫師則表示，孩子可以藉由在團隊競賽中的打擊、跑壘、傳接球等，提升肌力、敏捷力、反應力、協調力及抗壓力等五力，有益身心發展，接下來MINI BASEBLL將續辦夏季、冬季大會，全面扎根台灣棒球基層運動，從台灣出發胸懷世界。

中職退役球星黃忠義與張志強今現身Mini Baseball春季大會現場，分別針對投球與打擊指導小小球員們進行傳球、揮棒、 跑壘等實戰訓練，黃忠義也認為迷你棒球採用T座擊球跑壘的運作方式，有助於學童們扎實棒球基礎動作，進而加強棒球技巧。別於以往指導成棒球員，黃忠義今與小朋友們近距離接觸，深刻感受到孩子們的熱情及對棒球的熱愛，「棒球運動是需要專業的訓練，如果能從迷你棒球入門，了解相關規則與運作方式，有助於接下來更高層級的挑戰。」

不同一般棒球運動，迷你棒球未有投手進行投球，而是採用T座擊球跑壘方式，黃忠義認為若能藉此固定擊球姿勢，掌握打擊訣竅對接下來打擊訓練同樣有所助益，入門難度不高的迷你棒球同樣能讓棒球運動更加普及化。

「要進入專業的訓練前，先透過迷你棒球入門，產生對棒球的興趣及初步相關知識，接下來訓練會更好上手，若有更多孩子參與也會越來越多孩子開始接觸棒球運動。」

跳脫場地限制 Mini Baseball推廣全年無休

WBSC（World Baseball Softball Confederation）世界棒壘球總會致力推廣國際棒球運動，繼去年宣布將啟動臺灣Mini Baseball啟蒙發展計劃後，年初也舉辦國際種子教練培育「師資研習會」邀請義大利講師傳授Mini Baseball相關知識，致力將棒球運動推廣至6至10歲學童。

有了完善的前期籌備，Mini Baseball春季大會特別設置全球首座室內棒球場「迷你綠色怪物」，達成全台首次室內棒球賽創舉，並邀請高雄地區國小學童進行賽事體驗，周邊更有一系列活動，以遊戲的方式，讓孩子們快樂玩棒球，並厚實接觸棒球的基礎，接下來Mini Baseball將續辦夏季、冬季大會，全台走透透。