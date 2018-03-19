深澳電廠環評重審　藍委提案遭封殺

黨團書記長李彥秀抨擊，民進黨能源政策錯誤，「非核家園」變成「火力家園」，未來可能還會變成「肺癌家園」，最後演變「高電價家園」，呼籲民進黨聽聽民眾的聲音，一意孤行未來民意會有更大反彈。

針對深澳燃煤電廠環評闖關案，國民黨立委 19 日在衛環委員會質詢中，提出「環保署副署長詹順貴下台負責」、「環評重審」、「召開公聽會」等六項臨時提案，但在記名表決下全遭民進黨以優勢人數封殺。國民黨團隨即舉行記者會，藍委陳宜民砲轟綠委是非不分、一昧護短，只會當投票部隊，刻意護航環保署與詹順貴。

國民黨立委蔣萬安表示，新北市政府一直強調，不反對蓋電廠，但為什麼只有燃煤這個選項，蔡政府喊 2025 年非核家園，再生能源發電占總發電量 20% 入法，燃煤要降低，綠能要提升，那為什麼這筆經費不能投資綠能？蔡政府就是執意要蓋，還要用輾壓式的方式送給民眾這份大禮。

國民黨立委江啟臣痛批，環保署身為主管機關，有裁量權，根據環評法規定，只要主管機關決定，就能重啟環評，為什麼沒有對價值的堅持？居然對權力妥協，「反正民進黨要的，沒有什麼做不到」。

國民黨立委王惠美指出，行政院長賴清德「乾淨的煤」之說，與美國當年發展肯波縣（Kemper）電廠案時所說出的話幾乎一模一樣。肯波電廠的案子，當時再花了 70 億美金後以失敗告終，「前車之鑑不遠，蔡政府還要繼續裝睡？」

王惠美質疑，賴清德說「乾淨的煤」，那台中火力發電廠的煤是不是也是「乾淨的煤」？如果不是，是不是表示台中矮人一截？如果是，那為什麼空汙不斷？

國民黨立委王育敏怒批之前的環評大會根本就是一場戲，去年經濟部先定調深澳電廠要擴建，所以現在環保署做的一切就是幫他們背書，環保署淪為經濟部的橡皮圖章，大家都不能接受，詹順貴的說詞一變再變，從頭到尾根本是在說謊，戀棧官位。

國民黨立委陳學聖強調，深澳電廠對桃園空汙影響很大，桃園人不接受這份評估報告，也請市長鄭文燦學學宜蘭代理縣長陳金德說出真心話：「不接受這份環差報告」。