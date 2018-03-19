疑為數千元房租 男殺房東棄屍遭收押

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市一名21歲陳姓男子疑似因不滿遭62歲房東余姓男子催討新台幣3200元房租，昨天將余男騙到關廟山區殺害棄屍，不久後被警方逮捕。檢察官今天複訊後向法院聲請羈押獲准。
台南市政府警察局新化分局調查發現，余男昨天上午開車出門工作後，至到晚間10時許都沒有回家，家人遍尋不著後報案協尋。家人並向警方表示，余男可能會前往位於新化區的出租套房收租。
警方前往訪查時，發現房客陳姓男子神色自若、應答如流，還主動詢問相關細節，行為異於常人。經調閱租屋處監視器影像，發現監視器在拍到陳男經過後，電源就遭人刻意拔除。因陳男無法提出合理說詞，被帶回派出所進一步調查。
警方指出，從事空調裝修工程工作的陳男在警訊中表示，因遭余男催繳一個月房租3200元及水電費等，才以到公司拿錢為由，將余男騙到關廟山區一處果園。接著以螺絲起子刺殺余男致死，再拖行到附近一處偏僻小路旁的草叢棄屍。隨後開著死者的車回到新化果菜市場停放，若無其事回到租屋處。
台南地檢署檢察官今天會同法醫初步相驗後，發現死者頸部、臉部都有遭刺傷痕，將於明天安排解剖釐清死因。陳男則在接受檢察官複訊後遭檢方向法院聲請羈押，台南地方法院在今天下午裁定收押，但沒有禁見。（編輯：陳清芳）1070319