疑為數千元房租 男殺房東棄屍遭收押

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市一名21歲陳姓男子疑似因不滿遭62歲房東余姓男子催討新台幣3200元房租，昨天將余男騙到關廟山區殺害棄屍，不久後被警方逮捕。檢察官今天複訊後向法院聲請羈押獲准。

台南市政府警察局新化分局調查發現，余男昨天上午開車出門工作後，至到晚間10時許都沒有回家，家人遍尋不著後報案協尋。家人並向警方表示，余男可能會前往位於新化區的出租套房收租。

警方前往訪查時，發現房客陳姓男子神色自若、應答如流，還主動詢問相關細節，行為異於常人。經調閱租屋處監視器影像，發現監視器在拍到陳男經過後，電源就遭人刻意拔除。因陳男無法提出合理說詞，被帶回派出所進一步調查。