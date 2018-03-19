影／彰市規畫微創基地　鼓勵更多年輕人返鄉創業

▲最近不少有許多創業青年紛紛返回已逐漸沒落的彰化舊市區，尋求新商機，縣議員林世賢積極整合建構「青年微創基地」，希望能鼓勵更多年輕人返鄉創業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

受不景氣影響，彰化市年輕人為節省創業成本，紛紛返鄉善用老宅或與家族產業結合，融入新創意與網路行銷來拚經濟；縣議員林世賢積極整合建構「青年微創基地」，希望鼓勵更多年輕人返鄉創業，希望活化彰化城、再造新商機。

受臺灣整體經濟不景氣的影響，有不少年輕人前往大都會打拼、創業，卻不敵高昂的人事成本與高租金，最近紛紛返回已逐漸沒落的彰化舊市區，尋求新商機，繼「王長發商號」引進「丐幫滷味」，營造文創新基地成功後。



▲最近不少有許多創業青年紛紛返回已逐漸沒落的彰化舊市區，尋求新商機，縣議員林世賢積極整合建構「青年微創基地」，希望能鼓勵更多年輕人返鄉創業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

彰化市中華路上有一位從小就愛吃麵包的年輕人唐大展，雖然非餐飲科班出身，因熱愛麵包、而深入研究和製作出，中心合璧、料好實在、吃得又安心的「貝果」與「檸檬塔」，結合父親開設的眼鏡行與媽媽經營的美容造型工作室，融入人文藝術裝置的新創意，善用網路行銷，不僅創出一片天、也協助活化當地的舊商圈。



▲最近不少有許多創業青年紛紛返回已逐漸沒落的彰化舊市區，尋求新商機，縣議員林世賢積極整合建構「青年微創基地」，希望能鼓勵更多年輕人返鄉創業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

唐媽媽說，為了兒子的心願，把本來做美容的方縮小，變成廚房，後來再縮小，縮小到現在只剩他媽媽一個人做美容師，然後後面那些本來做美容的空間只剩一小間還有在做美容，其他都變成是廚房，讓兒子盡情發揮做貝果和甜點。

唐大展表示，目前雖然是自己創業，但因為現有店面還是父母親經營各自的行業，然後騰出一部分空間作販售貝果，所以只能算是屬於工作室。他們做的貝果好吃，因為是真材實料，雖然創業歷程會遇到很多阻礙，這是每個白手起家的本來就都很辛苦，自己會堅定的向前走。

林世賢說，唐大展以網路行銷貝果和招牌檸檬塔，越來越有知名度。他的個性內斂，認真，真誠，被網友稱為彰化貝果王子。



▲最近不少有許多創業青年紛紛返回已逐漸沒落的彰化舊市區，尋求新商機，縣議員林世賢積極整合建構「青年微創基地」，希望能鼓勵更多年輕人返鄉創業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

林世賢表示，類似「王長發商號」與唐大展等年輕人，為節省創業成本，紛紛返鄉善用老宅或與原有家族產業相結合者眾多，急需市公所整合建構「青年微創基地」，來鼓勵更多年輕人返鄉創業，也才能有計劃、有系統活化彰化城、再造舊商圈的新商機。