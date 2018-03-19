蒲亭強勢連任 卻恐得擔心如何安全交棒

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭以歷來最強大之姿，如預期在18日大選勝出繼續執政6年。諷刺的是，分析家和克里姆林宮消息人士透露，蒲亭第4個總統任期的第一要務，卻是規劃如何安全交棒。

英國「衛報」報導，蒲亭目前聲勢比2012年第3個總統任期開始時還強。透過威嚇幾乎所有堅定反對勢力，以及採取重建俄羅斯光榮的行動，包括併吞克里米亞這類備受爭議行為，蒲亭強化自己身為俄國世代領導人的形象。

然而，卡內基莫斯科中心（Carnegie MoscowCenter）政治評論員暨記者加茲（Konstantin Gaaze）表示：「蒲亭新任期的重要計畫，是想辦法讓權力轉移能確保自己和周圍一大群親信安全。我想他將發現，乾脆讓自己變終身總統比較簡單。」