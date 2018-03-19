NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈做壞事拜神無用　警拜土地公真顯靈愛琴表法網選拔賽　曾之喬給建議理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

蒲亭強勢連任 卻恐得擔心如何安全交棒

中央社2018/03/19 19:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭以歷來最強大之姿，如預期在18日大選勝出繼續執政6年。諷刺的是，分析家和克里姆林宮消息人士透露，蒲亭第4個總統任期的第一要務，卻是規劃如何安全交棒。

英國「衛報」報導，蒲亭目前聲勢比2012年第3個總統任期開始時還強。透過威嚇幾乎所有堅定反對勢力，以及採取重建俄羅斯光榮的行動，包括併吞克里米亞這類備受爭議行為，蒲亭強化自己身為俄國世代領導人的形象。

然而，卡內基莫斯科中心（Carnegie MoscowCenter）政治評論員暨記者加茲（Konstantin Gaaze）表示：「蒲亭新任期的重要計畫，是想辦法讓權力轉移能確保自己和周圍一大群親信安全。我想他將發現，乾脆讓自己變終身總統比較簡單。」

克里姆林宮政治圈已演變成嗜血鬥爭。加茲指出，蒲亭2007年選中麥維德夫（Dmitry Medvedev）擔任過渡接班人時，俄羅斯菁英階層以為，他們幾可無所顧忌支持麥維德夫或另個敵對人選。但隨著俄國經濟萎縮，以及眼見未來可能出現接班鬥爭，俄國菁英進行權力運作，針鋒相對將更為常見。

要求匿名的熟悉克里姆林宮人士表示：「目前並沒有預備取代他（蒲亭）的人，所以每個人都認為自己可能是接班人。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070319

去年全台210件海龜擱淺通...未獲許可就起飛 日調查那霸...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan