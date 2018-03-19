NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈彰濱工業區線西區廠協會捐贈百萬元花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

去年全台210件海龜擱淺通報 6成死亡

中央社2018/03/19 19:06
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東國立海洋生物博物館獸醫李宗賢今天表示，海生館及台灣海洋大學所建立的海龜通報救傷系統顯示，去年海龜擱淺通報210件，有6成死亡。

海生館及台灣海洋大學受林務局委託建立海龜通報救傷系統。李宗賢說，去年台灣海龜擱淺通報事件總計有210件，其中發現時已經死亡的海龜佔60%、原地野放佔10%、後送照護有30%；通報熱點包括屏東縣、新北市、澎湖縣、台東縣、宜蘭縣及台南市。

海生館17日與行政院海岸巡防署及臉書「海龜點點名」在小琉球辦理「海龜生病了」講習，讓民眾知道海龜受傷多與人類活動有關及海龜所面臨的生存威脅。李宗賢表示，「海龜點點名」當天公布潛水紀錄的資料，在小琉球，每5隻海龜就有1隻受過傷，有的被魚線纏繞，有的長腫瘤，有的斷肢或背甲受傷。

李宗賢說，常見海龜擱淺、受傷通報季節為12月到4月份之間，觀察活體傷病海龜有寄生蟲感染和腫瘤等疾病。去年通報的210件擱淺海龜中，死亡的海龜多數都已腐爛，難以查出死亡原因，但從90隻擱淺的活體海龜中，發現因被漁民誤捕受傷的海龜最多，有27隻；被廢棄網具纏繞有5隻；不明原因擱淺有4隻。其他是因生病漂流，

李宗賢表示，國外的統計，海龜受傷原因有50%是因被漁民誤捕，從去年台灣的活體海龜中來看，誤捕造成海龜受傷的比率也最高。

李宗賢說，海龜如果被漁具誤捕，通常都會溺水受傷，呼籲漁民如果誤捕海龜不要放回大海，而是把海龜載回港交給海巡單位，海巡單位會依通報系統救援海龜；同時，也呼籲一般民眾看到有擱淺或受傷的海龜，馬上撥打118專線連絡海巡單位救援。(編輯:孫承武)1070319

三部會推人才平台 聚焦15項產蒲亭強勢連任 卻恐得擔心如...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan