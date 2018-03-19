去年全台210件海龜擱淺通報 6成死亡

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東國立海洋生物博物館獸醫李宗賢今天表示，海生館及台灣海洋大學所建立的海龜通報救傷系統顯示，去年海龜擱淺通報210件，有6成死亡。

海生館及台灣海洋大學受林務局委託建立海龜通報救傷系統。李宗賢說，去年台灣海龜擱淺通報事件總計有210件，其中發現時已經死亡的海龜佔60%、原地野放佔10%、後送照護有30%；通報熱點包括屏東縣、新北市、澎湖縣、台東縣、宜蘭縣及台南市。

海生館17日與行政院海岸巡防署及臉書「海龜點點名」在小琉球辦理「海龜生病了」講習，讓民眾知道海龜受傷多與人類活動有關及海龜所面臨的生存威脅。李宗賢表示，「海龜點點名」當天公布潛水紀錄的資料，在小琉球，每5隻海龜就有1隻受過傷，有的被魚線纏繞，有的長腫瘤，有的斷肢或背甲受傷。