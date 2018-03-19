馬鈴薯收穫機　省工機械解決沒工人困境

農業首都雲林縣長期以來農業人力嚴重不足，19日上午雲林縣精緻農業生產合作社在莿桐鄉大埔尾田間舉行「引進省工機械─新式馬鈴薯收穫機示範推廣觀摩會」，新式收穫機可同時進行挖掘、篩選、收集與清除石塊土壤等作業，每小時收成作業面積達1分地以上，有效解決農村勞力嚴重不足困境。

雲林縣精緻農業生產合作社理事主席張信富表示，人工採收馬鈴薯，1小時要完成1分地作業，至少需有30名人力，新式馬鈴薯收穫機則僅需6名人力，大幅節省人力成本，改善農業勞動力短缺問題。

張信富指出，新式馬鈴薯太空包自己採收機附掛於曳引機，造價適中約80餘萬元，可申請政府補助2/3，收穫作業可同時完成莖、根、草去除，搭配液壓卸載裝置，防止作物於採收過程中受損。