馬鈴薯收穫機　省工機械解決沒工人困境

農業首都雲林縣長期以來農業人力嚴重不足，19日上午雲林縣精緻農業生產合作社在莿桐鄉大埔尾田間舉行「引進省工機械─新式馬鈴薯收穫機示範推廣觀摩會」，新式收穫機可同時進行挖掘、篩選、收集與清除石塊土壤等作業，每小時收成作業面積達1分地以上，有效解決農村勞力嚴重不足困境。
雲林縣精緻農業生產合作社理事主席張信富表示，人工採收馬鈴薯，1小時要完成1分地作業，至少需有30名人力，新式馬鈴薯收穫機則僅需6名人力，大幅節省人力成本，改善農業勞動力短缺問題。
張信富指出，新式馬鈴薯太空包自己採收機附掛於曳引機，造價適中約80餘萬元，可申請政府補助2/3，收穫作業可同時完成莖、根、草去除，搭配液壓卸載裝置，防止作物於採收過程中受損。
農糧署中區分署長王安石表示，近年來農村勞動力不足，藉由農業機械與自動化設備之研發與導入，可提升農業生產作業效率，減省人工投入，以紓緩國內農業缺工問題。
王安石指出，目前部分農糧作物生產所需農機國內並無產製，自行研發耗費時程，考量產業實際需求，透過輔導農民、農民團體及產業團體等，引進產業適用之國外商品化農機，引進後倘經測試適合國內農民耕作習慣、作業模式及符合實際需求，且具省工效益者，即推廣國內農民使用，藉以加速農業機械化應用，改善農業勞動力短缺問題。
雲林縣政府指出，為推動輔導引進省工農糧機械設備，農委會擬定「輔導引進省工農糧機械設備示範推廣計畫」，俾供有需求之農民（團體）申請，藉由鼓勵業者自行引進農糧產業適用且國內無產製之國外商品化農機，經審查通過者，補助以購機價格三分之二為原則，最高每臺補助600萬元，經測試適合國內產業使用，即辦理示範推廣，以加速國內推廣及應用，紓緩國內農業缺工問題。