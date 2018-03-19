慶祝青年節表揚大會　彰縣96 位優秀青年接受表揚

林明裕表示，來自各界在基層推動的青年、社會優秀青年、大專青年、中等學校以上的優秀青年都透過這次表揚來做為社會青年標竿，尤其是獲選彰化縣至全國表揚代表「葉鳳棋」女士克服了障礙與病痛，脫穎而出獲獎。

彰化縣各界慶祝107年青年節表揚大會19日上午在彰化縣政府演藝廳舉辦，彰化縣副縣長林明裕表揚來自彰化地區各界如消防、老師、志工、教官、主播等各行各業的優秀青年代表，林明裕說，今年度共計表揚社會優秀青年50位、大專優秀青年5 位及中等學校優秀青年41 位，合計96 位，藉以彰顯獎勵優良德行與傑出成就。

林明裕指出，彰化縣政府推動家鄉的建設，需要青年朋友的參與和投入，縣府推動交通、綠能、前瞻等建設，並致力於降低環境汙染，而創造潔淨能源的過程需要青年朋友的投入，目前彰化縣推動綠能已略有成績，外商也投入建設彰化外海的離岸風電，希望打造彰化縣成為綠能風光大縣。



▲彰化縣各界慶祝中華民國107年青年節，在演藝廳舉辦優秀青年表揚大會，副縣長林明裕表揚各行各業的優秀青年代表。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

社會處長黃淑娟表示，代表彰化縣參加全國慶祝青年節大會接受中央表揚，由彰化縣私立基督教喜樂保育院推薦的 「葉鳳棋」，目前擔任行政管理中心主任，投入慈善公益助人工作，悲天憫人，無私奉獻，以行動關懷身心障礙的大小朋友。小時候雖因意外造成腦傷，但仍不怨天尤人，以樂觀的心境面對逆境，常懷喜樂心，長期努力奉獻社福工作，足為社會優秀青年榜樣，獲選彰化縣至全國表揚代表，實至名歸。



▲彰化縣各界慶祝中華民國107年青年節，在演藝廳舉辦優秀青年表揚大會，副縣長林明裕表揚各行各業的優秀青年代表。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

林明裕說，今年彰化縣政府主辦、救國團彰化縣團委會承辦之107年青年節活動更加的多元化、廣泛及多面向， 3月19日上午在彰化縣議會舉辦「青年有約」座談會，提供更多年青人發揮的平台意見交流。



▲彰化縣各界慶祝中華民國107年青年節，在演藝廳舉辦優秀青年表揚大會，副縣長林明裕表揚各行各業的優秀青年代表。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）



▲彰化縣各界慶祝中華民國107年青年節，在演藝廳舉辦優秀青年表揚大會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）



▲彰化縣各界慶祝中華民國107年青年節，在演藝廳舉辦優秀青年表揚大會，副縣長林明裕表揚各行各業的優秀青年代表。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）