地震險大創新 不用勘損就可理賠

（中央社記者田裕斌台北19日電）根據保險事業發展中心統計，去年地震險投保件數僅2.8萬件，投保率6.6%，富邦金控旗下富邦產險推出「參數型地震險」，不需勘損就可以在1個月後獲得理賠。

富邦產表示，地震險過去投保率不高，主要是因為地震險的費率及自負額通常較高，且須等待長時間的勘損理算後才可理賠，往往遠水救不了近火，「參數型地震保險」相較於傳統型地震險，有保費負擔較輕、無自負額、無須勘損等三大特性，客戶可快速獲得保險理賠。

富邦產指出，「參數型地震保險」是台灣首張以地震規模為理賠門檻的保險商品，無論企業是否已投保商業地震險，都可以再加保以擴大地震險保障。