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中央社

地震險大創新 不用勘損就可理賠

中央社2018/03/19 19:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北19日電）根據保險事業發展中心統計，去年地震險投保件數僅2.8萬件，投保率6.6%，富邦金控旗下富邦產險推出「參數型地震險」，不需勘損就可以在1個月後獲得理賠。

富邦產表示，地震險過去投保率不高，主要是因為地震險的費率及自負額通常較高，且須等待長時間的勘損理算後才可理賠，往往遠水救不了近火，「參數型地震保險」相較於傳統型地震險，有保費負擔較輕、無自負額、無須勘損等三大特性，客戶可快速獲得保險理賠。

富邦產指出，「參數型地震保險」是台灣首張以地震規模為理賠門檻的保險商品，無論企業是否已投保商業地震險，都可以再加保以擴大地震險保障。

當發生震央在台灣本島且芮氏規模達7.0以上、震源深度30公里內、標的物地址與震央直線距離100公里內的地震時，保險公司不需要進行災害勘損，即可以中央氣象局在地震後15日內的最新地震資料，依約定保險金額比例給付保險金，提供企業客戶緊急應變資金來源。

富邦產表示，「參數型地震保險」的商品費率依投保縣市地震風險分區定價，以台北市保險金額新台幣1000萬元為例，年保費3.49萬元，與傳統型地震保險相比較，參數型地震保險的保費負擔較輕、無自負額、無須勘損、不須適用低額保險比例分攤的特性，可讓企業客戶在地震發生後1個月取得理賠金，快速進行災後復原。（編輯：蘇志宗）1070319

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