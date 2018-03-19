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洛夫辭世 鄭麗君：他是台灣現代詩的領航人

中央社2018/03/19 19:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北19日電）詩人洛夫今天辭世，享壽91歲。文化部長鄭麗君聞訊表示不捨。她說，洛夫是台灣現代詩的領航人，語言表現與技巧實驗對台灣現代詩的發展影響深遠。

洛夫今天過世，文化部晚間發新聞稿表示，洛夫是台灣現代詩的領航人，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，1928年生的洛夫，淡江大學英文系畢業，曾任海軍編譯官、英文祕書、東吳大學講師、亞盟總會專門委員及中國華僑大學、廣西民族大學客座教授。1954年與張默等人組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。

1969年發起組成「詩宗社」。1996年移居加拿大溫哥華，專事寫作。2011年獲選為台灣當代十大詩人之首，2016返台。洛夫是截至目前為止，在現代詩領域中被評論專書及學術論文討論最多的詩人，曾獲中國時報敘事詩推薦獎、中山文藝創作獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎等獎項。

洛夫的創作文類以詩為主，兼及散文、評論和翻譯。洛夫的詩作，早期受存在主義與超現實主義的啟迪，意象繁複濃烈，節奏明快多變，語言奇詭冷肅。後期詩風蛻變，作品表現手法魔幻，因而被稱為「詩魔」。

近年來，洛夫詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。代表作包括「靈河」、「外外集」、「詩人之鏡」、「時間之傷」、「漂木」、「因為風的緣故」、「魔歌」等，作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等語文。（編輯：劉政權）1070319

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