洛夫辭世 鄭麗君：他是台灣現代詩的領航人

（中央社記者鄭景雯台北19日電）詩人洛夫今天辭世，享壽91歲。文化部長鄭麗君聞訊表示不捨。她說，洛夫是台灣現代詩的領航人，語言表現與技巧實驗對台灣現代詩的發展影響深遠。

洛夫今天過世，文化部晚間發新聞稿表示，洛夫是台灣現代詩的領航人，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，1928年生的洛夫，淡江大學英文系畢業，曾任海軍編譯官、英文祕書、東吳大學講師、亞盟總會專門委員及中國華僑大學、廣西民族大學客座教授。1954年與張默等人組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。