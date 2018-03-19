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觸控面板掛牌新兵 萬達擬配2.6元股息、4月底上櫃

鉅亨網2018/03/19 19:24
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觸控面板將添掛牌新兵，萬達 (5220-TW) 去年營收 12.5 億元，年增 21.2%，稅後純益 0.94 億元，年減 19%，每股純益 2.69 元，董事會通過去年度股利擬配發 2.6 元現金股利，預計 4 月底含息掛牌上櫃；今年歐洲市場仍是主要成長地區，利基型高毛利率產品營收占比將超過 3 成，今年營收將有雙兩位數成長，獲利可望朝 2016 年的高點靠攏。

萬達 2002 年成立，2014 年登錄興櫃，主要產品為高溫五線電阻式觸控面板，及投射電容式觸控面板，去年營收占比分別為 47%、43%，主攻少量多樣、客製化的利基市場，以產業應用來看，去年工控營收占比 43.5%，POS 產業為 25.5%，軍用占比達 15.2%，車用為 3.2%，醫療占 11.7%，航運產業占 0.1%，博弈產業占 0.8%。

總經理范志明今 (19) 日指出，2012 年起朝利基市場布局，以市場分類來看，目前有 8 大應用產品，最大占比為工控產品，未來目標將營收占比由目前 43.5% 調整至 40%，在包括軍規、醫療、博弈、大尺吋等高毛利利基產品營收占比將朝 35% 前進，預估今年可達 30%，至於商規、泛交通及車用部分，營收占比將由目 前 28.8% 調整至 25%。

范志明表示，工業控制及自動化客戶包括德國 DATA MODUL AG、奧地利 NEXT SYSTEM、義大利 INTERDIPROS SRL，平均毛利率約介於 26-28%；軍規產品毛利率超過 30%；醫療約 26-28%；大尺吋產品毛利率上看 50% 以上；POS 等商用產品毛利率約 15%，博弈約是 20%，但大尺吋曲面螢幕毛利率可望達 50%。

范志明指出，今年歐洲市場的成長仍將是最大，利基型產品為重要成長動能，預估今年營收可望有兩位數成長，如果不考慮匯率的影響，今年獲利也可望挑戰 2016 年的水準。

萬達目前資本額 3.5 億元，淨值 5.3 億元；去年營業毛利 2.8 億元，年增 2.9%，毛利率 22%，年減 4.4 個百分比，營業利益 1.43 億元，受新台幣升值影響，匯損約 2700 萬元，稅後純益 0.94 億元，每股純益 2.69 元。

萬達指出，在觸控面板製造技術上有別於同業的濕式製程，為採用乾式製程除，適合少量多樣及客製化高的產品特性，較濕式製程需使用酸性溶劑、鹼性溶劑及列管毒氣等高汙染物質，生產模式更具環保性，貼近綠色環保工廠概念。

萬達表示，深耕工控領域 15 年，主攻少量多樣及客製化的利基型泛工控市場，產業應用分類為工業設備 IPC、軍規 (強固型) 電腦、醫療、POS、車用、博弈及航運等，由於歐美工控設備市場訂單相對穩定且量大，加上產品客製化程度高，價格競爭不像中國或台灣市場激烈，屬利基型市場。

萬達指出，根據 IHS 預估 2017-2020 年工控用觸控面板每年可維持 4.5-5.3% 成長率，年複合成長率為 4.8%；以工業設備與軍規電腦應用領域來分析，工業設備 2016-2020 年的年複合成長率 8.79%，軍規電腦及平板 2014-2019 年的年複合成長率分別達 8.7% 及 14.9%，顯示工控用觸控面板仍將維持一定的成長能量。

萬達表示，預期營運規模將隨產業成長趨勢有所表現，隨著工業 4.0 到來，預計自今年第 2 季起分 3 年逐期導入生產流程資訊化整合，最終目標提升產線自動化程度。

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