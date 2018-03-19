女扮武僧踏風來　江翠國中勇奪全國學生舞蹈特優

新北市江翠國中舞蹈藝才班學生參加106學年度的全國學生舞蹈比賽，以一曲「踏風武僧」勇奪國中A團體乙組民俗舞全國特優第二名，今年亦是新北市唯一一所榮獲全國特優獎項的學校！個人賽部分由學校9年級學生陳旻妤所演繹的「戀囍」，拿下個人民俗舞組優等。

江翠國中校長郭月秀表示，江翠國中舞蹈班已成立30多個年頭，在各個專業老師的帶領下，讓學生累積深厚的「舞功」；今年編舞老師呂美慧更以一「武僧」形象顛覆傳統，舞蹈中表現出「剛中帶柔，剛柔並濟」的融合風格，為傳統技藝與舞蹈注入新元素，令在場評審耳目一新。