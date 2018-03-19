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女扮武僧踏風來　江翠國中勇奪全國學生舞蹈特優

記者陳志仁／新北報導2018/03/19 20:48
▲新北市江翠國中的舞蹈藝才班學生，今年以一曲「踏風武僧」勇奪國中A團體乙組民俗舞全國特優第二名。（圖／江翠國中提供）
▲新北市江翠國中的舞蹈藝才班學生，今年以一曲「踏風武僧」勇奪國中A團體乙組民俗舞全國特優第二名。（圖／江翠國中提供）

新北市江翠國中舞蹈藝才班學生參加106學年度的全國學生舞蹈比賽，以一曲「踏風武僧」勇奪國中A團體乙組民俗舞全國特優第二名，今年亦是新北市唯一一所榮獲全國特優獎項的學校！個人賽部分由學校9年級學生陳旻妤所演繹的「戀囍」，拿下個人民俗舞組優等。

江翠國中校長郭月秀表示，江翠國中舞蹈班已成立30多個年頭，在各個專業老師的帶領下，讓學生累積深厚的「舞功」；今年編舞老師呂美慧更以一「武僧」形象顛覆傳統，舞蹈中表現出「剛中帶柔，剛柔並濟」的融合風格，為傳統技藝與舞蹈注入新元素，令在場評審耳目一新。

郭月秀說，去年開始「扮武僧練舞藝」的時候，大家都覺得這個角色很新鮮，但訓練的過程是扎實而辛苦，頻頻出錯不斷重來更是家常便飯，經過一次又一次的修正，最後能在全國競賽中獲得特優；八年級舞蹈班學生楊希如感動的說，「辛苦的練習終於獲得肯定，我覺得我這輩子值得了！」

江翠國中舞蹈班秉持著國際交流與永續發展的宗旨，前往英國與姐妹校Thomas Talli School進行演出，專業的舞蹈表演令姊妹校師生驚豔萬分，今年八月也將前往澳洲昆士蘭的學校進行交流；去年更受台灣省舞獅技藝會的推薦，赴馬來西亞演出，今年仍獲推薦並預計於3月底前往馬來西亞，拓展師生國際視野。

關鍵字江翠國中武僧舞蹈藝才班
馬鈴薯收穫機　省工機械解決困境朴子姊妹連線舞動台灣燈會大放異彩

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