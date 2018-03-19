中保去年營收不如預期 EPS 5元 擬配發4元現金

中保 (9917-TW) 去年退出部分高成本人力保全業務，加上關閉蘇州的台灣視訊公司，導致營收僅 130.55 億元，年減 3.16%，但該公司今 (19) 日公布的去年財報顯示，稅後純益為 22.06 億元，年增 2.58 倍，每股純益也達 5 元。

同時，中保董事會今天決議擬配發去年股利，每股擬配發現金 4 元，盈餘配發率達到 80%，也達到近年股利配發的歷史高檔水準，依今天的中保收盤價 90.3 元計算，現金殖利率 4.43%。

中保去年財報為營收 130.55 億元，毛利率 35.61%，年減 1.35 個百分點，稅後純益 22.06 億元，年增 2.58 倍，每股純益也達 5 元。但離中保原發布的 2017 年財測，營收 136.88 億元，毛利率 37.77%，營業淨利 25.8 億元，稅前盈餘 30.43 億元，稅後純益為 25.63 億元，每股純益 5.75 元目標仍有落差。但實際達成的營收僅及財測目標的 95.38%。