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中保去年營收不如預期 EPS 5元 擬配發4元現金

鉅亨網2018/03/19 19:28
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中保 (9917-TW) 去年退出部分高成本人力保全業務，加上關閉蘇州的台灣視訊公司，導致營收僅 130.55 億元，年減 3.16%，但該公司今 (19) 日公布的去年財報顯示，稅後純益為 22.06 億元，年增 2.58 倍，每股純益也達 5 元。

同時，中保董事會今天決議擬配發去年股利，每股擬配發現金 4 元，盈餘配發率達到 80%，也達到近年股利配發的歷史高檔水準，依今天的中保收盤價 90.3 元計算，現金殖利率 4.43%。

中保去年財報為營收 130.55 億元，毛利率 35.61%，年減 1.35 個百分點，稅後純益 22.06 億元，年增 2.58 倍，每股純益也達 5 元。但離中保原發布的 2017 年財測，營收 136.88 億元，毛利率 37.77%，營業淨利 25.8 億元，稅前盈餘 30.43 億元，稅後純益為 25.63 億元，每股純益 5.75 元目標仍有落差。但實際達成的營收僅及財測目標的 95.38%。

中保副董事長林建涵日前在接受訪問時指出，中保去年營收下滑，主要來自提早因應一例一休與基本工資調漲，帶來的高人力成本影響獲利問題，因此針對如駐衛警、現金運送業務等高人力成本的營業項目，將減少獲利不佳的營收項目，以尋找更好或毛利率高的獲利業務，改變營運模式，未來增加自動化，以降低人力成本，提高毛利率。同時，中保也在去年結束在江蘇蘇州的台灣視訊公司業務。

中保去年中起逐步退出人力成本高的大樓保全、物業管理管理等項目，中保立下的經營目標，預計在 3 年內將人力保全業務營收占比由去年的 16% 降至 10%。

中保今年的成長重點並聚焦於物聯網智慧生活服務業務、健康照護服務與智慧城市相關應用。而其中對於健康照護服務與智慧城市相關應用也預估將逐年成長，補足因放棄部分人力保全業務所流失的業績。

中保受惠物聯網智慧生活趨勢已漸被國人認同，中保無限＋2013 年上市，該公司指出，用戶數平均每年以 30% 速度成長，去年用戶成長數為 44%，目前用戶數已突破 5 萬戶，其中家庭用戶占比 30%，商用客戶 70%，今年業務目標為新增 2.3 萬戶用戶。同時，對於整體客戶數目標從去年同期 31-32 萬戶預估今年成長至 34 萬戶。

中保訂 6 月 7 日召開股東會。

中保日 K 線圖

 

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