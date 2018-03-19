新台幣貶轉升3分 土洋對作出口商略勝一籌

（中央社記者邱柏勝台北19日電）今天外資匯出、出口商拋匯兩股力道「土洋對作」，但出口商略勝一籌，帶動新台幣由貶轉升，終場以29.201元兌1美元作收，升值3分，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.29億美元。

外匯交易員說，今天國際美元走強，亞幣普遍貶值，外資早上大舉匯出，新台幣開盤走貶，但進入季底出口商拋匯作帳旺季，出口商的美元賣盤湧現，拋匯力道更勝外資買匯，且尾盤過後外資反手加入拋匯行列，帶動新台幣由轉貶升，終場升值3分作收。

匯銀人士表示，上週熱錢不斷測試央行底線，新台幣一度升至一個半月新高，盤中更一度突破29.1元關卡，且央行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢，也透過書面報告提醒企業要做好匯率避險，出口商更加小心翼翼，一看到新台幣有升值趨勢就急於拋匯，反而使得新台幣獲得強力支撐，今天在亞幣中相對強勢。