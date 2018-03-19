NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈彰濱工業區線西區廠協會捐贈百萬元花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

新台幣貶轉升3分 土洋對作出口商略勝一籌

中央社2018/03/19 19:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北19日電）今天外資匯出、出口商拋匯兩股力道「土洋對作」，但出口商略勝一籌，帶動新台幣由貶轉升，終場以29.201元兌1美元作收，升值3分，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.29億美元。

外匯交易員說，今天國際美元走強，亞幣普遍貶值，外資早上大舉匯出，新台幣開盤走貶，但進入季底出口商拋匯作帳旺季，出口商的美元賣盤湧現，拋匯力道更勝外資買匯，且尾盤過後外資反手加入拋匯行列，帶動新台幣由轉貶升，終場升值3分作收。

匯銀人士表示，上週熱錢不斷測試央行底線，新台幣一度升至一個半月新高，盤中更一度突破29.1元關卡，且央行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢，也透過書面報告提醒企業要做好匯率避險，出口商更加小心翼翼，一看到新台幣有升值趨勢就急於拋匯，反而使得新台幣獲得強力支撐，今天在亞幣中相對強勢。

展望新台幣後市，外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）本週將召開為期兩天的公開市場委員會（FOMC），雖然升息是勢在必行，但外界仍關切FOMC會後的決議以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，市場觀望心態濃厚，料新台幣仍呈區間整理格局。

新台幣兌美元今天開盤價為29.240元，最高29.173元、最低29.250元，尾盤收29.201元，升值3分。（編輯：林沂鋒）1070319

蟾蜍山地基掏空 北市1個月內會引爆點赴港宣傳 郭富城為新...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan