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中央社

蟾蜍山地基掏空 北市1個月內會商

中央社2018/03/19 19:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北19日電）台北市定文化景觀蟾蜍山與山坡上的「煥民新村」由於平均坡度超過30%，面臨水土流失地基掏空，危及建物安全。台北市文化局1個月內將邀集權責單位，研商水土保持與修復事宜。

文化局今天邀請權責管理單位、文資委員與水保技師，到蟾蜍山文化景觀水保會勘。

蟾蜍山位於大安區與文山區交界。國民政府遷台後，因當地地形與區位具有重要戰略價值，成為空戰指揮中心。

山坡上的煥民新村是台北市現存最完整、年代最久的空軍眷村。政府遷台後，蟾蜍山形成公家宿舍、列管與非列管眷村及自力造屋構築的有機聚落，105年經市府登錄為文化景觀，目前還住有100多戶居民。

依文化局擬定的建物活化計畫，規劃將煥民新村建設為社區公共空間、藝術家駐村或影視相關產業基地。

然而，蟾蜍山範圍廣大，管理單位包括台灣科技大學、國有財產局、國防部軍備局、農委會農試所苗改場、內政部警政署等，又出現東側聚落地基掏空下陷、排水不良雨水溢流，以及擋土牆崩裂、房屋變形漏水等山坡地安全與水土保持問題。

參與會勘的文化局副局長田瑋表示，地基掏空危及山坡上和下方建物安全，但文化局預計撥用將近新台幣1億1000萬元修復煥民新村，若要撥款進行全區水土保持，可能還要再花上8到9億元。

文資委員詹添全指出，雖然目前建物外觀看起來還好，但山坡坡體滑動面可能已滲滿了水，建議盡快展開地質調查，對房屋進行補強，這是當務之急。至於老舊房屋修復與全區規劃整理，可等到下一步再來進行。

田瑋說，要進行全區水土保持，可能需要動用第2預備金，但市府僅擁有煥民新村39戶管理權，其他「地也不是市府的」，要修復的問題非常嚴重，還涉及經費分攤問題。文化局1個月內將邀集權責管理單位，研商水土保持與修復事宜。（編輯：吳協昌）1070319

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