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中央社

引爆點赴港宣傳 郭富城為新片帥氣造勢

中央社2018/03/19 19:30
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北19日電）香港國際電影節今天登場，影帝郭富城為主演的電影「風再起時」帥氣造勢；此外，台片「引爆點」男主角吳慷仁也和導演及女主角一同赴港宣傳，成為國際影視展上注目焦點之一。

香港受矚目的新銳導演翁子光執導的電影「風再起時」，邀集兩大金馬影帝梁朝偉與郭富城合作，以50、60年代香港「四大探長」的故事為背景，今天現場先播放2分鐘電影精彩片段，令不少影迷十分期待上映。

郭富城一登場立刻成全場焦點，他提到，「風再起時」由30歲演到90歲，除了階段性的造型變化，演出也要隨年齡轉變，「尤其雷洛很多人演過，像劉德華也演得很出色，所以我要演出一個大家沒有見過的雷洛」，自信表示一定可以感動觀眾。

片商新聞稿指出，「風再起時」相當考究年代場景、服飾和人物造型，梁朝偉及郭富城不但有持槍對峙動作，舞王郭富城也展現舞技大跳「扭扭舞」，梁朝偉則展露迷人電眼，也有貼身慢舞畫面，除了劇情張力十足，更充滿浪漫情懷。

另一方面，香港國際影視展也在今天舉行，台灣電影「引爆點」由監製馬天宗、導演莊景燊，率領男、女主角吳慷仁、姚以緹赴港，在「台灣影視作品推廣會」同台亮相宣傳。

吳慷仁提到，演出「引爆點」是近3年多來最有挑戰性的作品，導演常常要求不一樣的吳慷仁，「我已經用了3種方式來演，導演還要我有第4種方式，有砍掉重練的感覺」。吳慷仁也分享為了該片，有實際到解剖室實習並和法醫接觸，從劇本到表演都十分專業、考究。

片商新聞稿表示，金馬影后張艾嘉許久未擔任台灣電影的監製，「引爆點」可說是近年首部。在推廣會上，莊景燊也特別感謝張艾嘉，「每天早上6點會收到她傳來的筆記，然後她睡前還會再給我們一次當天新進度的筆記，真的是全心投入、挖空心思提供建議」。

「引爆點」集結強大陣容，演員包含吳慷仁、姚以緹、尹馨、徐詣帆、陳以文、藍葦華等金獎影帝影后，主打「新型議題電影」，不僅劇情充滿懸疑和「爆點」，今天也成為影視展上詢問注目的焦點。

「引爆點」將在8月31日全台引爆上映；「風再起時」預計年底正式上映。（編輯：劉政權）1070319

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