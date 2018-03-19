森友文件竄改發酵 安倍內閣支持率3成

（中央社記者黃名璽東京19日專電）日本財務省12日承認森友學園購地案有文件遭竄改，一週之後，幾家日本媒體的民意調查都顯示，首相安倍晉三內閣的支持率，從2月逾4成下降到3成左右，且不支持率超過支持率。

森友學園2016年6月以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，2017年2月媒體報導此事，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省決定出售土地的文件可能遭竄改，再度引發關注。

文件竄改爭議浮現後約2星期，產經新聞報導，根據幾家媒體近日所做民調顯示，安倍晉三內閣的支持率暴跌到3成左右，不支持率也都超過支持率，顯示公民對文件竄改問題不滿。