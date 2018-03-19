森友文件竄改發酵 安倍內閣支持率3成

（中央社記者黃名璽東京19日專電）日本財務省12日承認森友學園購地案有文件遭竄改，一週之後，幾家日本媒體的民意調查都顯示，首相安倍晉三內閣的支持率，從2月逾4成下降到3成左右，且不支持率超過支持率。
森友學園2016年6月以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，2017年2月媒體報導此事，外界批評這是賤賣國土。
今年3月2日，朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省決定出售土地的文件可能遭竄改，再度引發關注。
文件竄改爭議浮現後約2星期，產經新聞報導，根據幾家媒體近日所做民調顯示，安倍晉三內閣的支持率暴跌到3成左右，不支持率也都超過支持率，顯示公民對文件竄改問題不滿。
朝日新聞17日到18日所做民調顯示，安倍內閣支持率從2月的44%暴跌到31%，是2012年12月26日第2次安倍政權上路後最低水準；不支持率也從2月的37%上升到48%。
每日新聞同時間所做民調顯示，安倍內閣支持率同樣從2月的45%暴跌到33%；不支持率則從2月的32%上升到47%。
日本新聞網（NNN）16日到18日所做民調顯示，安倍內閣支持率從2月的44%暴跌到30.3%；不支持率也從2月的37.3%上升到53%。
共同通訊社17日到18日所做民調指出，安倍內閣支持率從3月初的48.1%下跌到38.7%；不支持率則從39%上升到48.2%。（編輯：郭中翰）1070319