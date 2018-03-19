NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」發票五張即可報名全家老小公益路跑理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

森友文件竄改發酵 安倍內閣支持率3成

中央社2018/03/19 19:34
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京19日專電）日本財務省12日承認森友學園購地案有文件遭竄改，一週之後，幾家日本媒體的民意調查都顯示，首相安倍晉三內閣的支持率，從2月逾4成下降到3成左右，且不支持率超過支持率。

森友學園2016年6月以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，2017年2月媒體報導此事，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省決定出售土地的文件可能遭竄改，再度引發關注。

文件竄改爭議浮現後約2星期，產經新聞報導，根據幾家媒體近日所做民調顯示，安倍晉三內閣的支持率暴跌到3成左右，不支持率也都超過支持率，顯示公民對文件竄改問題不滿。

朝日新聞17日到18日所做民調顯示，安倍內閣支持率從2月的44%暴跌到31%，是2012年12月26日第2次安倍政權上路後最低水準；不支持率也從2月的37%上升到48%。

每日新聞同時間所做民調顯示，安倍內閣支持率同樣從2月的45%暴跌到33%；不支持率則從2月的32%上升到47%。

日本新聞網（NNN）16日到18日所做民調顯示，安倍內閣支持率從2月的44%暴跌到30.3%；不支持率也從2月的37.3%上升到53%。

共同通訊社17日到18日所做民調指出，安倍內閣支持率從3月初的48.1%下跌到38.7%；不支持率則從39%上升到48.2%。（編輯：郭中翰）1070319

陳瑞聰：台灣該適時反映電價搶離岸風電大餅 亞泥遞雙標書送

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan