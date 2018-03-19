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Line在台設純網銀有望 金管會擬開放2家、資本額

鉅亨網2018/03/19 19:42
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LINE 擬來台開辦純網銀業務，金管會主委顧立雄今 (19) 日透露，純網銀相關方案研議中，預計 4 月定案出爐，初步將比照傳統銀行，申請資本額設定為 100 億元，且考量台灣已有 38 家銀行，市場相當競爭，初步僅會規劃 2 家純網銀執照。

顧立雄指出，純網銀與一般銀行有些不同之處，因此開放純網銀要考慮開放家數、資本額門檻、營業範圍和產金分離等問題，而考量國內銀行家數眾多，避免國內金融市場過度競爭，初步規劃提供 2 張執照給純網銀，基本額則比照傳統銀行設定為 100 億元。

營業範圍部分，顧立雄說，只要資安問題能克服並非有太多的限制，而產金分離的特殊性，是否能遵循銀行業應該有的遊戲規則，是金管會思考研議的重點。

顧立雄表示，目前對純網銀有興趣業者，多為非金融產業，現行法規對金融業產金分離有一定限制，以 LINE 來說，其股東本來就有產業，這部分金管會必須因應它的特殊性，而 LINE 若想開辦網銀業務，也必須尊重所有銀行業有的遊戲規則，這部分金管會不能妥協。

至於開放純網銀業務，是否涉及銀行法修法，顧立雄指出，目前金管會內部還在討論，現行銀行法是否有足夠授權空間，若要修法則會考量是否併入這次銀行法修法範圍。

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關鍵字純網銀金管會lineheadline
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