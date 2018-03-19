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中央社

搶離岸風電大餅 亞泥遞雙標書送審

中央社2018/03/19 19:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北19日電）亞洲水泥爭取在新竹外海設置風電案勢在必行，旗下轉投資竹風電力與丹麥團隊合作，另外亞泥還備妥另一份標書，強調自行開發的在地化與本土化，爭取2021年到2025年併聯發電。

亞洲水泥今天下午宣布邀請丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)，共同參加竹風電力離岸風電計畫，將於新竹市外海第四號風場裝置56支風機(每支風機8MW)，總裝置容量450MW(百萬瓦)，預計2020年併聯發電。

不過亞泥晚間再發布一項消息，亞泥同步也準備另一份標書送審，爭取2021年到2025年併聯發電，但這標書的開發案由亞泥自行開發，更強調本土化與在地化，並避開和CIP合作夥伴其他開發案的潛在利益衝突，也與其他土洋合作團隊做出區隔，爭取遴選機會。

亞泥表示會同時送出兩份標書給政府審查，這兩份標書的開發風場和總裝置容量完全相同，唯一不同者是2020年成併聯發電案是由竹風電力結合CIP共同開發；2021年到2025年併聯發電案則是亞泥自行開發案，視審查委員遴選其中之一。

亞泥指出，經濟部拍板2025年完工併網容量由3.0GW(10億瓦)提高至5.5GW，離岸風電遴選作業辦法今年1月頒布後，已通過環評備查的開發業者需於3月30日前送出風場開發標書，經遴選分配2020年前完工併聯的0.5 GW或2021年到2025年併聯的3GW容量，剩餘2GW容量則採價格競標分配。（編輯：黃國倫）1070319

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