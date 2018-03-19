搶離岸風電大餅 亞泥遞雙標書送審

（中央社記者韋樞台北19日電）亞洲水泥爭取在新竹外海設置風電案勢在必行，旗下轉投資竹風電力與丹麥團隊合作，另外亞泥還備妥另一份標書，強調自行開發的在地化與本土化，爭取2021年到2025年併聯發電。

亞洲水泥今天下午宣布邀請丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)，共同參加竹風電力離岸風電計畫，將於新竹市外海第四號風場裝置56支風機(每支風機8MW)，總裝置容量450MW(百萬瓦)，預計2020年併聯發電。

不過亞泥晚間再發布一項消息，亞泥同步也準備另一份標書送審，爭取2021年到2025年併聯發電，但這標書的開發案由亞泥自行開發，更強調本土化與在地化，並避開和CIP合作夥伴其他開發案的潛在利益衝突，也與其他土洋合作團隊做出區隔，爭取遴選機會。