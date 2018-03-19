NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」發票五張即可報名全家老小公益路跑理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

梁朝偉合體郭富城　登台跳扭扭舞

記者翁新涵╱台北報導2018/03/19 19:54
▲梁朝偉（右）因為拍片無法現身記者會。左為郭富城。（圖／華映，2018.03.19）
▲梁朝偉（右）因為拍片無法現身記者會。左為郭富城。（圖／華映，2018.03.19）

電影《風再起時》邀集兩大金馬影帝梁朝偉、郭富城首度合作，兩人更在片中大展舞技，郭富城展現跳扭扭舞的英姿，梁朝偉則不改電眼迷人風格，跳了貼身慢舞，讓電影不但緊張卻也充滿浪漫情懷。

該片以50、60 年代「四大探長」的故事爲背景，四位探長分別由郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江、譚耀文飾演顏洪、周文健飾演韓森。其他參演的還有許冠文、謝君豪、金燕玲等，同樣都是金獎組合的陣容。


▲《風再起時》在香港舉辦記者會，由導演翁子光及郭富城、譚光文、周文健、吳卓羲及徐天佑一同現身造勢。（圖／華映，2018.03.19）

《風再起時》今（19）日在香港舉辦記者會，由導演翁子光及郭富城、譚光文、周文健、吳卓羲及徐天佑一同現身造勢。梁朝偉因為不在香港無法現身，但特別錄了VCR力挺，他表示很喜歡翁子光的《踏血尋梅》，很開心可以跟他合作新片，「尤其是我能和我的偶像許冠文合作，他的電影我都看過。」他也讚揚郭富城是很出色的演員，非常認真努力，二人合作愉快。

郭富城則笑說，大家都以為《風再起時》是他和梁朝偉首度合作，其實兩人早在TVB時期就合作過，當時他演出電視劇《都市方程式》，梁朝偉來客串演出體育老師，但這次兩人的第一次同框合作，他們居然都忘記了，結果是導演翁子光給他們看了以前的影像紀錄，才讓二位影帝大呼驚喜。

關鍵字風再起時郭富城梁朝偉
圖／黎明孩子的娘　曾為這男星離婚張艾嘉透早「辦案」越洋緊盯這劇組

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan