梁朝偉合體郭富城　登台跳扭扭舞

該片以50、60 年代「四大探長」的故事爲背景，四位探長分別由郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江、譚耀文飾演顏洪、周文健飾演韓森。其他參演的還有許冠文、謝君豪、金燕玲等，同樣都是金獎組合的陣容。

電影《風再起時》邀集兩大金馬影帝梁朝偉、郭富城首度合作，兩人更在片中大展舞技，郭富城展現跳扭扭舞的英姿，梁朝偉則不改電眼迷人風格，跳了貼身慢舞，讓電影不但緊張卻也充滿浪漫情懷。



▲《風再起時》在香港舉辦記者會，由導演翁子光及郭富城、譚光文、周文健、吳卓羲及徐天佑一同現身造勢。（圖／華映，2018.03.19）

《風再起時》今（19）日在香港舉辦記者會，由導演翁子光及郭富城、譚光文、周文健、吳卓羲及徐天佑一同現身造勢。梁朝偉因為不在香港無法現身，但特別錄了VCR力挺，他表示很喜歡翁子光的《踏血尋梅》，很開心可以跟他合作新片，「尤其是我能和我的偶像許冠文合作，他的電影我都看過。」他也讚揚郭富城是很出色的演員，非常認真努力，二人合作愉快。

郭富城則笑說，大家都以為《風再起時》是他和梁朝偉首度合作，其實兩人早在TVB時期就合作過，當時他演出電視劇《都市方程式》，梁朝偉來客串演出體育老師，但這次兩人的第一次同框合作，他們居然都忘記了，結果是導演翁子光給他們看了以前的影像紀錄，才讓二位影帝大呼驚喜。